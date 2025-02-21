Трибуналу загрожує розвал: США відмовляться від суду над РФ за напад на Україну, — ЗМІ

Вашингтон послідовно відмовляється називати Росію агресором та виступає за її повернення до "цивілізованого світу". В Європі стурбовано готуються до удару по роботі над спецтрибуналом.

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Президент США Дональд Трамп відмовиться від кримінального переслідування РФ за воєнні злочини в Україні. Про це 21 лютого повідомили у The Telegraph.

Неназвані західні чиновники повідомили, що Вашингтон вже відмовився називати Росію агресором на зустрічі "ключової групи" країн, які готують трибунал над президентом РФ Володимиром Путіним. Окрім того, США відмовляються виступати співавтором заяви ООН про підтримку цілісності України з вимогою виведення ЗС РФ з території країни.

Також Білий дім відмовився підписати заяву G7 до третьої річниці повномасштабної війни, в якій Росія названа агресором. Сам Трамп назвав Зеленського диктатором і виступив за повернення РФ до альянсу промислово розвинутих країн.

Очікується, що наступним кроком буде відмова від міжнародних зусиль щодо судового переслідування Кремля за вторгнення в Україну. В Європі побоюються, що Путіна звільнять від відповідальності за розв’язану війну.

Позиція адміністрації Трампа поставила під сумнів підготовку фінальної зустрічі "ключової групи" у березні. До коаліції, створеної для формування спецтрибуналу, входять 40 країн. Передбачалося, що США й інші союзники підтримають міжнародні юридичні зусилля, щоб покарати агресора й усіх причетних. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі такий злочин переслідувати не може.

"Якщо вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь", — пояснив неназваний чиновник.

Зазначається, що втрата підтримки трибуналу з боку США може стати серйозним ударом по авторитету проєкту. Європейський дипломат наголосив, що йдеться про "досить кардинальну зміну".

"Переписувати історію й удавати, що цю війну почала не Росія, — це те, на що ми просто не можемо і не погодимося", — водночас запевнив він.

Наступне засідання відбудеться у Франції, і США поки офіційно не залишили міжнародну коаліцію. Дипломатична нота показала, що європейські чиновники "шоковані" американськими заявами на низці зустрічей щодо ідеї запрошення РФ назад у "цивілізований світ".

В Європі тривають переговори щодо можливого розвалу спецтрибуналу, якщо Вашингтон дійсно залишить міжнародні зусилля. Водночас США у дискусіях з союзниками наполягає, щоб розв’язану Росією війну називали "українським конфліктом".

За даними ЗМІ, у звіті Держдепу про зустріч державного секретаря Марко Рубіо з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим війну двічі описали як "конфлікт в Україні".

Нагадаємо, у Le Point з посиланням на джерела повідомили, що президент США Дональд Трамп може приїхати 9 травня на парад у Москві, щоб відсвяткувати досягнення миру в Україні. У виданні наголосили, що це стане тріумфом лідера РФ Володимира Путіна, який порівнює українців з нацистами.

У Bloomberg проінформували, що 24 лютого Франція та Естонія скликають зустріч європейських міністрів оборони, щоб обговорити посилення підтримки України. Зустріч проходитиме онлайн, у ній візьмуть участь 12 посадовців.