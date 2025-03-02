В повітрі, на морях та в енергетиці: Макрон запропонував Україні укласти перемир'я на місяць

Макрон визнав, що забезпечити повне припинення вогню буде надзвичайно складно. Введення європейських військ в Україну наразі не планується.

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Франція спільно з Великою Британією пропонують для України "обмежене перемир'я", яке триватиме місяць "в повітрі на морях та в енергетичній інфраструктурі". Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.

Макрон підкреслив, що забезпечити повне припинення вогню буде дуже важко, тому потрібно зосередитись на поетапному завершенні війни, що включає мораторій на удари і можливе розгортання миротворчих сил.

"Ми хочемо миру. Але ми не хочемо цього за будь-яку ціну, без гарантій", — сказав Макрон.

План французького президента зокрема передбачає:

місячне припинення вогню, що охоплює повітряний, морський простір і енергетику;

контроль за фронтом;

введення європейських військ в Україну поки що не планується, оскільки розгортання іноземного контингенту розглядається тільки після підписання мирних угод.

"Важливо використати цей час, щоб домогтися реалістичного перемир'я, провести переговори і, після підписання миру, здійснити розгортання", — зазначив Макрон.

Він також заявив, що не вірить у можливість домовленостей між США та Росією, оскільки Путін прагне насамперед принизити Україну, зокрема через її демілітаризацію.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні стартував безпековий саміт України.

Фокус також писав про головні заяви після саміту безпеки України в Лондоні.