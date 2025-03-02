В воздухе, на морях и в энергетике: Макрон предложил Украине заключить перемирие на месяц

Макрон признал, что обеспечить полное прекращение огня будет чрезвычайно сложно. Введение европейских войск в Украину пока не планируется.

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Франция совместно с Великобританией предлагают для Украины "ограниченное перемирие", которое продлится месяц "в воздухе на морях и в энергетической инфраструктуре". Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

Макрон подчеркнул, что обеспечить полное прекращение огня будет очень трудно, поэтому нужно сосредоточиться на поэтапном завершении войны, что включает мораторий на удары и возможное развертывание миротворческих сил.

"Мы хотим мира. Но мы не хотим этого любой ценой, без гарантий", — сказал Макрон.

План французского президента в частности предусматривает:

месячное прекращение огня, охватывающее воздушное, морское пространство и энергетику;

контроль за фронтом;

введение европейских войск в Украину пока не планируется, поскольку развертывание иностранного контингента рассматривается только после подписания мирных соглашений.

"Важно использовать это время, чтобы добиться реалистичного перемирия, провести переговоры и, после подписания мира, осуществить развертывание", — отметил Макрон.

Он также заявил, что не верит в возможность договоренностей между США и Россией, поскольку Путин стремится прежде всего унизить Украину, в частности через ее демилитаризацию.

Напомним, 2 марта в Лондоне стартовал саммит по безопасности Украины.

Фокус также писал о главных заявлениях после саммита безопасности Украины в Лондоне.