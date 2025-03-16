Медведєв погрожує НАТО війною через відправлення миротворців країн Альянсу до України (фото)
Російський посадовець вказує, що Макрон і Стармер "вдають з себе тупих" і не розуміють, що Москва проти відправки миротворців до України з країн НАТО. Інакше Москва розцінює це як війну проти Альянсу, зазначив Медведєв.
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відправка миротворців з країн НАТО до України означатиме війну РФ проти Північноатлантичного альянсу. Про це російський посадовець написав у своєму англомовну профілі X.
Медведєв вказує, що французький президент Емманюель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер "вдають з себе тупих".
"Знову і знову їм кажуть, що миротворці мають бути з країн, які не входять до НАТО. Ні, [кажуть Макрон і Стармер — ред.] ми відправимо десятки тисяч – і скажіть прямо – ви хочете надати військову допомогу неонацистам у Києві", — написав російський посадовець.
Читати також
Топ 5 найкращих детективних серіалів, від яких неможливо відірватися (відео)
Жінка застудилась і попросила свекруху сходити за продуктами: що та принесла (фото)
Жінка знайшла сумку в парку й не повірила своїм очам, заглянувши всередину (фото)
Він додає, що такі дії проти РФ означатимуть "війну з НАТО". Медведєв резюмує, що обом політикам слід звернутися до президента США за порадою.
"Порадьтеся з Трампом, покидьки", — написав у своєму пості російський політик.
Раніше стало відомо, що РФ попередила Австралію про "серйозні наслідки" відправлення в Україну миротворців. У МЗС Австралії наголосили, що країна має давню традицію підтримки миру, завдяки 80-річному внеску в міжнародні миротворчі місії.
Згодом повідомлялося, що коаліція для розгортання військ в Україні поповниться низкою країн. За словами президента Франції, РФ не має права забороняти розгортання миротворців на території України.
Читати також
Базар імені Путіна: що хоче виторгувати собі у Трампа російський диктатор
Імовірна поступка Донбасом: Волц прокоментував мирну угоду між Росією та Україною
У Флориді кур'єр не зміг доставити піцу: йому перешкоджала величезна рептилія (відео)
Сімейні стосунки: Дональда Трампа помітили в компанії маленького сина Ілона Маска (відео)