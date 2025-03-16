Медведєв погрожує НАТО війною через відправлення миротворців країн Альянсу до України (фото)

Російський посадовець вказує, що Макрон і Стармер "вдають з себе тупих" і не розуміють, що Москва проти відправки миротворців до України з країн НАТО. Інакше Москва розцінює це як війну проти Альянсу, зазначив Медведєв.

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Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відправка миротворців з країн НАТО до України означатиме війну РФ проти Північноатлантичного альянсу. Про це російський посадовець написав у своєму англомовну профілі X.

Медведєв вказує, що французький президент Емманюель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер "вдають з себе тупих".

Допис Медведєва у X (фото: скриншот)

"Знову і знову їм кажуть, що миротворці мають бути з країн, які не входять до НАТО. Ні, [кажуть Макрон і Стармер — ред.] ми відправимо десятки тисяч – і скажіть прямо – ви хочете надати військову допомогу неонацистам у Києві", — написав російський посадовець.

Він додає, що такі дії проти РФ означатимуть "війну з НАТО". Медведєв резюмує, що обом політикам слід звернутися до президента США за порадою.

"Порадьтеся з Трампом, покидьки", — написав у своєму пості російський політик.

Раніше стало відомо, що РФ попередила Австралію про "серйозні наслідки" відправлення в Україну миротворців. У МЗС Австралії наголосили, що країна має давню традицію підтримки миру, завдяки 80-річному внеску в міжнародні миротворчі місії.

Згодом повідомлялося, що коаліція для розгортання військ в Україні поповниться низкою країн. За словами президента Франції, РФ не має права забороняти розгортання миротворців на території України.