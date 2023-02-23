Беженцы из Украины рискуют стать нищими в соседних странах, — исследование

68% респондентов в Польше, Румынии и Молдове сказали, что им не хватает средств на базовые нужды: продукты, воду, одежду, жилье и здравоохранение. Многим приходится выбирать жилье низкого качества, чтобы свести концы с концами.

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Новое исследование Норвежского совета по беженцам (NRC) свидетельствует о том, что 7 из 10 беженцев в Украине, живущих в таких странах, как Польша, Румыния и Молдова, могут стать нищими. Об этом сообщает Helsinki Times.

В своем отчете исследователи описывают финансовые сложности, с которыми сталкиваются украинские граждане после бегства от войны.

Авторы исследования пишут, что у беженцев недостаточные доходы и поддержка, чтобы закрыть базовые потребности. 68% респондентов сказали, что им не хватает средств на базовые нужды — на продукты питания и воду, одежду, жилье и здравоохранение. Матери с детьми, пенсионеры, люди с инвалидностью и те, у кого нет регулярных доходов, сталкиваются с наибольшими финансовыми сложностями.

Самая распространенная негативная тенденция — уменьшение ежедневных приемов пищи и переход на менее полезные продукты. 45% беженцев в Польше, Молдове и Румынии приходится идти на такие издержки из-за высокой стоимости жизни. Многие участники опроса говорят, что им приходится довольствоваться жильем низкого качества, чтобы свести концы с концами. Многим людям в Молдове, в особенности ромам, приходится занимать деньги после переезда из Украины.

В отчете описываются психологические травмы, вызванные войной, и то, что семьи разделяются. 44% респондентам пришлось оставить близких в Украине.

"Несешь тяжелый психологический груз и не знаешь, что ждет тебя завтра", — сказала беженка в Польше.

Сотрудники NRC призывают принимающие страны и международные организации обеспечить украинских беженцев продолжительной защитой. Представители организации настаивают на том, что требуются конкретные, целенаправленные меры по части социальной и гуманитарной поддержки, что гарантировало бы достойную жизнь, защитило от ухудшения стандартов жизни, сокращения личных сбережений и зависимости от сторонней помощи.

Напомним, что Красный Крест выплатит некоторым гражданам Украины больше 4000 гривен помощи. Новая благотворительная программа рассчитана на украинцев в Польше. Специальные сертификаты можно будет потратить на товары первой необходимости.

Ранее Фокус сообщал, что украинцам не придется платить за роуминг в странах Евросоюза. За мобильную связь и Интернет можно будет рассчитаться по внутренним тарифам европейских стран.