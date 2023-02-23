Біженці з України ризикують стати жебраками у сусідніх країнах, — дослідження

68% респондентів у Польщі, Румунії та Молдові сказали, що їм не вистачає коштів на базові потреби: продукти, воду, одяг, житло та охорону здоров'я. Багатьом доводиться вибирати житло низької якості, щоб звести кінці з кінцями.

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Нове дослідження Норвезької ради з біженців (NRC) свідчить про те, що 7 із 10 біженців в Україні, які живуть у таких країнах, як Польща, Румунія та Молдова, можуть стати жебраками. Про це повідомляє Helsinki Times.

У своєму звіті дослідники описують фінансові труднощі, з якими стикаються українці після втечі від війни.

Автори дослідження пишуть, що у біженців недостатні доходи та підтримка, щоб закрити базові потреби. 68% респондентів сказали, що їм не вистачає коштів на базові потреби — на продукти харчування та воду, одяг, житло та охорону здоров'я. Матері з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю і ті, хто не має регулярних доходів, стикаються з найбільшими фінансовими труднощами.

Найпоширеніша негативна тенденція — зменшення щоденних прийомів їжі та перехід на менш корисні продукти. 45% біженців у Польщі, Молдові та Румунії доводиться йти на такі витрати через високу вартість життя. Багато учасників опитування говорять, що їм доводиться задовольнятися житлом низької якості, щоб звести кінці з кінцями. Багатьом людям у Молдові, особливо ромам, доводиться позичати гроші після переїзду з України.

У звіті описуються психологічні травми, спричинені війною, і те, що сім'ї розділяються. 44% респондентів довелося залишити близьких в Україні.

"Несеш важкий психологічний тягар і не знаєш, що чекає на тебе завтра", — сказала біженка в Польщі.

Співробітники NRC закликають приймаючі країни та міжнародні організації забезпечити українських біженців тривалим захистом. Представники організації наполягають на тому, що потрібні конкретні, цілеспрямовані заходи щодо соціальної та гуманітарної підтримки, що гарантувало б гідне життя, захистило від погіршення стандартів життя, скорочення особистих заощаджень та залежності від сторонньої допомоги.

Нагадаємо, що Червоний Хрест виплатить деяким громадянам України понад 4000 гривень допомоги. Нова благодійна програма розрахована на українців у Польщі. Спеціальні сертифікати можна витратити на товари першої необхідності.

Раніше Фокус повідомляв, що українцям не доведеться платити за роумінг у країнах Євросоюзу. За мобільний зв'язок та Інтернет можна буде розрахуватися за внутрішніми тарифами європейських країн.