Украинцы не будут платить за роуминг, находясь в ЕС: какие тарифы предусмотрены

Скоро украинские беженцы заграницей смогут оплачивать услуги мобильной связи и Интернета согласно внутренним тарифам европейских стран.

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Представительство Европейского Союза в Украине сообщает, что наша страна сделала предпоследний шаг к подписанию долгосрочного соглашения "За рубежом – как дома". Сегодня Комиссия приняла предложение о включении положения о роуминге в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Благодаря этому сотрудничеству между странами, путешествуя или прибывая в странах ЕС, украинцам не понадобится SIM-карта местных операторов для экономии средств на счету, так как они станут частью одной роуминговой зоны, а значит за мобильную связь и Интернет будут платить по обычным тарифам местных операторов. Такую же возможность будут иметь европейцы, приехавшие в Украину.

В данный момент подобный роуминг – это добровольная инициатива украинских операторов сотовой связи, но очень скоро она приобретет полную законодательную базу и станет обязательной.

Включение Украины в европейский "домашний" роуминг является одним из шагов по углублению зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и последующей интеграции Украины в Единый рынок ЕС. Это первый случай расширения режима внутреннего рынка ЕС в Украине.

Сегодняшнее решение – предпоследний шаг на пути к организации единого роуминга. Дальше предложение будет рассмотрено Советом Европейского Союза, после чего государства и операторы связи займутся его имплементацией. То есть, по сути, осталось дождаться окончания бюрократического процесса и сервис начнет функционировать.

Ранее Фокус писал, что европейцы не станут затягивать с такой инициативой, и Украина уже точно станет "роуминговой частью" ЕС в этом году.