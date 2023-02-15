Українці не платитимуть за роумінг, перебуваючи в ЄС: які тарифи передбачені

Скоро українські біженці закордоном зможуть оплачувати послуги мобільного зв'язку та Інтернету за внутрішніми тарифами європейських країн.

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Представництво Європейського Союзу в Україні повідомляє, що наша країна зробила передостанній крок до підписання довгострокової угоди "За кордоном — як удома". Сьогодні Комісія прийняла пропозицію щодо включення положення про роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Завдяки цій співпраці між країнами, подорожуючи або прибуваючи в країнах ЄС, українці потребуватимуть SIM-картки місцевих операторів для економії коштів на рахунку, оскільки вони стануть частиною однієї роумінгової зони, а отже, за мобільний зв'язок та інтернет платитимуть за звичайними тарифами місцевих операторів. Таку саму можливість матимуть європейці, які приїхали в Україну.

Наразі подібний роумінг — це добровільна ініціатива українських операторів стільникового зв'язку, але незабаром вона набуде повної законодавчої бази та стане обов'язковою.

Включення України в європейський "домашній" роумінг є одним із кроків щодо поглиблення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС. Це перший випадок розширення режиму внутрішнього ринку ЄС в Україні.

Сьогоднішнє рішення — передостанній крок на шляху організації єдиного роумінгу. Далі пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу, після чого держави й оператори зв'язку займуться її імплементацією. Тобто по суті залишилося дочекатися закінчення бюрократичного процесу, і сервіс почне функціонувати.

Раніше Фокус писав, що європейці не затягуватимуть із такою ініціативою, і Україна вже точно стане "роумінговою частиною" ЄС цього року.