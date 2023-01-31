Євросоюз скасує мобільний роумінг для українців уже цьогоріч, — ЗМІ

Громадянам України незабаром не доведеться додатково платити за користування мобільними послугами, перебуваючи на території ЄС.

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Євросоюз додасть Україну до своєї зони мобільного роумінгу, в межах якої під час перебування на території ЄС не потрібно додатково оплачувати послуги за користування послугами. Про це з посиланням на неназваного високопосадовця Європейського Союзу повідомив кореспондент видання "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Юзвяк у своєму Twitter у вівторок, 31 січня.

Журналіст, наводячи заяву європейського чиновника, зазначив, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони безкоштовного роумінгу ЄС, може бути ухвалене Євросоюзом уже цьогоріч.

[ + – ] Твіт Рікарда Юзвяка

З 2017 року на території Євросоюзу працюють правила безоплатного роумінгу, що означає, що на території країн блоку платити додатково за використання мобільних послуг не потрібно.

"Ваші дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони, текстові повідомлення (SMS) та використання даних (перегляд вебсторінок, потокове відтворення музики та відео) оплачуються за внутрішніми тарифами, тобто за тією ж ціною, що й дзвінки, текстові повідомлення та дані у вашій країні", — йдеться на сайті ЄС.

Це також означає, що абонентам українських операторів у разі ухвалення відповідного рішення Євросоюзом не знадобиться купувати сім-карти місцевого європейського оператора під час перебування в країні ЄС.

Нагадаємо, 14 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уже анонсувала, що незабаром українці зможуть користуватися європейською зоною безкоштовного роумінгу.

Також Фокус писав про те, як українці можуть підключитися до національного роумінгу, якщо доступ до мобільного зв'язку зник.