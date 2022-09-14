Безплатний європейський роумінг стане доступним для України

Українці матимуть можливість не платити за вхідні дзвінки, перебуваючи на території країн-членів ЄС, як тільки глава Євросоюзу Урсула Фон дер Ляєн домовиться про це з президентом України Володимиром Зеленським.

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Незабаром Україна приєднається до зони безплатного європейського роумінгу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн під час свого щорічного звернення у середу, 14 вересня.

Глава Європейського Союзу заявила, що незабаром українці матимуть змогу користуватися європейською зоною безплатного роумінгу.

За словами Фон дер Ляєн, цей крок є свідченням того, що ЄС дає нашій країні вільний доступ до єдиного ринку і створює всі умови, щоб Україна максимально використала свій потенціал.

Президентка Євросоюзу також уточнила, що планує робочу поїздку до Києва, щоб обговорити приєднання України до загальноєвропейської зони роумінгу особисто із президентом Володимиром Зеленським.

Зона безплатного європейського роумінгу: що це таке

Європарламент скасував внутрішній роумінг у країнах ЄС ще у жовтні 2015 року.

З 2017 року у країнах Європейського Союзу діє особлива "внутрішня мережа". Вона дозволяє людям вільно переміщатися між країнами-членами ЄС та разом з тим продовжувати користуватися послугами свого звичного мобільного оператора та не змінювати "домашній" тарифний план, перебуваючи в іншій країні.

Окрім того, європейський роумінг передбачає, що громадяни країн-членів союзу не платять за ці послуги. Це означає, що, наприклад, поляк, який виїхав до Німеччини, не платить за дзвінок з Варшави тоді, коли знаходиться в Берліні.

Для українців, попри затверджений документально курс на євроінтеграцію, така послуга донедавна була недоступною. І, перебуваючи на території ЄС, наші громадяни змушені були оплачувати вхідні дзвінки з України згідно з тарифами своїх мобільних операторів. Тільки з початком повномасштабного вторгнення РФ до України деякі європейські мобільні оператори пішли назустріч численним біженцям з України та дали можливість не платити за послуги мобільного зв'язку.

Раніше Євросоюз заявив про те, що допоможе українським операторам зберегти безплатний зв'язок під час війни. 27 організацій домовилися про скоординовані дії для забезпечення та стабілізації роумінгу, а також дзвінків між Україною та Євросоюзом.

Фокус також повідомляв, що Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським. Політик уже окреслила багато подальших кроків та планів, які потрібно здійснити для зближення України з Євросоюзом.