Бесплатный европейский роуминг станет доступным для Украины

Украинцы получат возможность не платить за входящие звонки, находясь на территории стран-членов ЕС, как только глава Евросоюза Урсула Фон дер Ляен договорится об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В скором времени Украина присоединиться к зоне бесплатного европейского роуминга. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен во время своего ежегодного обращения в среду, 14 сентября.

Глава Европейского союза заявила, что вскоре украинцы смогут пользоваться европейской зоной бесплатного роуминга.

По словам Фон дер Ляен, этот шаг — свидетельство того, что ЕС дает нашей стране свободный доступ к единому рынку и создает все условия, чтоб Украина максимально использовала свой потенциал.

Председатель Евросоюза также уточнил, что планирует рабочую поездку в Киев, чтоб обсудить присоединение Украины к общеевропейской зоне роуминга лично с президентом Владимиром Зеленским.

Зона бесплатного европейского роуминга: что это такое

Европарламент отменил внутренний роуминг в странах ЕС еще в октябре 2015 года.

С 2017 года в странах Европейского союза действует особая "внутренняя сеть". Она позволяет людям свободно перемещаться между странами-членами ЕС и при этом продолжать пользоваться услугами своего привычного мобильного оператора и не менять "домашний" тарифный план, находясь в другой стране.

Кроме того, европейский роуминг предусматривает, что граждане стран-членов союза не платят за эти услуги. Это означает, что, к примеру, поляк, который выехал в Германию, не платит за входящий звонок с Варшавы в то время, когда находится в Берлине.

Для украинцев, несмотря на утвержденный документально курс на евроинтеграцию, такая услуга до недавнего времени была недоступна. И, пребывая на территории ЕС, наши граждане были вынуждены оплачивать входящие звонки с Украины согласно тарифам своих мобильных операторов. Только с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые европейские мобильные операторы пошли навстречу многочисленным беженцам из Украины и дали возможность не платить за услуги мобильной связи.

Ранее Евросоюз заявил о том, что поможет украинским операторам сохранить бесплатную связь во время войны. 27 организаций договорились о скоординированных действиях для обеспечения и стабилизации роуминга, а также звонков между Украиной и Евросоюзом.

Фокус также сообщал, что Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Политик уже обозначила многие дальнейшие шаги и планы, которые нужно будет осуществить для сближения Украины с Евросоюзом.