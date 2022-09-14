На переговоры с Зеленским: Урсула фон дер Ляйен едет в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским

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Появилась информация, что в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит с рабочим визитом в Киев. Там она намерена провести переговоры с президентом Зеленским.

Об этом политесса сообщила в своем ежегодном обращении "О состоянии Союза" в Европарламенте, передает корреспондент издания "Европейская правда".

В ходе анонса своего визита в Украину, Урсула фон дер Ляйен обозначила многие дальнейшие шаги и планы, которые нужно будет осуществить для сближения Украины с Евросоюзом.

Политик подчеркнула, что еще в марте Украина была подсоединена к европейской электросети. При этом она напомнила, что изначально это планировалось сделать в 2024 году. Однако в сложившихся обстоятельствах это удалось осуществить в ускоренном режиме — всего за какие-то две недели. В итоге, Украина уже сейчас экспортирует электроэнергию в страны Европейского Союза.

Фон дер Ляйен заострила внимание на том, что ЕС хочет существенно расширить эту взаимовыгодную торговлю.

Для этого, по словам президента Еврокомиссии, в ЕС уже приостановили импортные таможенные сборы на украинский экспорт.

"Мы принимаем Украину в нашу свободную европейскую сеть роуминга. Действительно, пора сделать это. Наши линии солидарности являются большим успехом. И, основываясь на этом всем, комиссия будет работать с Украиной, чтобы пойти еще дальше и обеспечить бесперебойный доступ Украины к единому рынку ЕС", — добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, именно поэтому она решила посетить Киев, и обсудить это с президентом Украины тет-а-тет.

Напомним, что ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине в сложившихся обстоятельствах нужно предоставить полную поддержку со стороны Европейского Союза. В рамках этой поддержки Европа может выделить Украине 5 миллиардов евро.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия начала целенаправленно обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Целые города и множество сел остались без света, но сейчас ремонт удается проводить максимально быстро.