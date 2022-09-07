Поддержка не слабеет: ЕС выделяет Украине 5 миллиардов евро, — Урсула фон дер Ляйен

По словам президента Еврокомиссии, ситуация в Украине требует полной поддержки со стороны Европейского Союза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом чиновница написала на своей странице в Twitter.

"Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи", – сказано в сообщении Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее в Евросоюзе отмечали, что новая финансовая помощь будет дополнением к 10 миллиардам, которые уже были предоставлены Украине. По оценкам МВФ, проведенным ранее в этом году, украинское государство нуждается в ежемесячных финансовых вливаниях в размере около 5 миллиардов евро, чтобы оставаться платежеспособным.

Ранее Фокус писал, что Еврокомиссия выделила Украине еще €500 млн. Эти деньги украинское правительство должно направить на поддержку аграрного сектора и на решение вопросов жилья для вынужденных переселенцев.

Также напомним, что Правительство Японии решило предоставить Украине дополнительный кредит в размере $300 млн на гуманитарные нужды. До этого Япония уже подписала кредитное соглашение с Украиной на сумму $300 млн. Это означает, что вместе с последним решением островное государство предоставляет Киеву кредитные средства на общую сумму $600 млн.