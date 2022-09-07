Підтримка не слабшає: ЄС виділяє Україні 5 мільярдів євро, — Урсула фон дер Ляєн

За словами президентки Єврокомісії, ситуація в Україні потребує повної підтримки з боку Європейського Союзу.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС виділить Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це чиновниця написала на своїй сторінці уTwitter.

"Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги", — йдеться у повідомленні Урсули фон дер Ляєн.

Раніше в Євросоюзі зазначали, що нова фінансова допомога буде доповненням до 10 мільярдів, які вже надані Україні. За оцінками МВФ, проведеними раніше цього року, українська держава потребує щомісячних фінансових вливань у розмірі близько 5 мільярдів євро, щоб залишатися платоспроможною.

Раніше Фокус писав, що Єврокомісія виділила Україні ще €500 млн. Ці гроші український уряд має направити на підтримку аграрного сектору та на вирішення питань житла для вимушених переселенців.

Також нагадаємо, що Уряд Японії вирішив надати Україні додатковий кредит у розмірі $300 млн на гуманітарні потреби. До цього Японія вже підписала кредитну угоду з Україною на суму $300 млн. Це означає, що разом із останнім рішенням острівна держава надає Києву кредитні кошти на загальну суму $600 млн.