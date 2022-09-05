Єврокомісія виділила Україні ще €500 млн: на що їх спрямують

Гроші, які виділили, український уряд має використати на підтримку аграрного сектору та на вирішення житлових проблем переселенців.

Єврокомісія в понеділок, 5 вересня, підписала з представниками України угоду про нову програму бюджетної підтримки для нашої країни. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті Європейської комісії.

Представники Євросоюзу зазначили, що підтримує Україну з самого початку російської агресії, і двосторонній порядок денний між ЄС та Україною розвивається швидше, ніж будь-коли раніше.

До речі, це вперше, коли Рада асоціації проводиться з Україною як країною-кандидатом до членів Євросоюзу.

Підписання документа вже прокоментував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Ці кошти від ЄС будуть спрямовані на фінансування житлового будівництва й освіти для внутрішніх переселенців і репатріантів, а також підтримають український сільськогосподарський сектор", — сказав Мамер під час спілкування з журналістами на пресконференції.

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Засідання Ради асоціації між ЄС і Україною: що відомо

5 вересня 2022 року Європейський Союз і Україна провели в Брюсселі 8-е засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

Україна висловила подяку за попередні пакети обмежувальних заходів ЄС і наголосила на необхідності сприяння процесу посилення обмежувальних заходів ЄС проти Росії. Україна також закликала вжити заходів у сфері візової політики.

Зі свого боку ЄС підтвердив прихильність до подальшого зміцнення відносин із Україною, у тому числі шляхом цілеспрямованої підтримки євроінтеграційних зусиль України та повного використання потенціалу Угоди про асоціацію, включаючи Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Рада асоціації також привітала рішуче реагування ЄС і його держав-членів на надзвичайні ситуації через механізм цивільного захисту ЄС орієнтовною вартістю понад 430 мільйонів євро.

Крім того, Рада асоціації підтримала фінансову підтримку ЄС і негайні зусилля з надання допомоги в розмірі понад 9,5 млрд євро, включаючи підтримку на суму 2,6 млрд євро в межах Європейського фонду миру, яку буде надано з початку російської військової агресії.

Також Рада асоціації схвалила рішення про виділення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 1059 млн євро для покриття пріоритетних потреб.

Раніше Фокус писав про те, що Німеччина допоможе Україні якнайшвидше отримати 8 млрд євро від ЄС. За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, Німеччина готова взяти на себе лідерство щодо максимально оперативного отримання Києвом макрофінансової допомоги.

Як стало відомо раніше, Євросоюз має надати Україні фінансову допомогу на 9 млрд євро двома траншами. 1 млрд євро Київ уже отримав, проте другий транш очікується не раніше за осінь. Це пов'язано з тим, що планерні сесії Європарламенту та Ради ЄС, на яких ухвалюють такі рішення, проводитимуться лише у вересні.