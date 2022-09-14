На переговори із Зеленським: Урсула фон дер Ляєн їде до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Related video

З'явилася інформація, що у середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає з робочим візитом до Києва. Там вона має намір провести переговори із президентом Зеленським.

Про це політикиня повідомила у своєму щорічному зверненні "Про стан Союзу" у Європарламенті, повідомляє кореспондент видання "Європейська правда".

Під час анонсу свого візиту до України, Урсула фон дер Ляєн окреслила багато подальших кроків та планів, які потрібно буде здійснити для зближення України з Євросоюзом.

Політикиня наголосила, що ще у березні Україна була приєднана до європейської електромережі. При цьому вона нагадала, що спочатку це планувалося зробити 2024 року. Однак за обставин, що склалися, це вдалося здійснити в прискореному режимі — всього за якісь два тижні. У результаті Україна вже зараз експортує електроенергію до країн Європейського Союзу.

Фон дер Ляєн загострила увагу на тому, що ЄС хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю.

Для цього, за словами президентки Єврокомісії, в ЄС уже призупинено імпортні митні збори на український експорт.

"Ми приймаємо Україну до нашої вільної європейської мережі роумінгу. Справді, час зробити це. Наші лінії солідарності є великим успіхом. І, ґрунтуючись на цьому всьому, комісія працюватиме з Україною, щоб піти ще далі і забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС", — Додала фон дер Ляєн.

За її словами, саме тому вона вирішила відвідати Київ і обговорити це з президентом України тет-а-тет.

Нагадаємо, що раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні за обставин, що склалися, потрібно надати повну підтримку з боку Європейського Союзу. У межах цієї підтримки Європа може виділити Україні 5 мільярдів євро.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія почала цілеспрямовано обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Цілі міста та безліч сіл залишилися без світла, але зараз ремонтувати вдається максимально швидко.