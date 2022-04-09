ЕС поможет украинским операторам сохранить бесплатную связь во время войны: что изменится

В течение трех месяцев стороны снизят взаимные сборы, беженцы из Украины могли звонить своим близким.

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8 апреля операторы мобильной связи из ЕС и Украины подписали соглашение о координации по обеспечению международной связи во время войны. Об этом сообщил сайт Европейской комиссии.

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27 организаций договорились о скоординированных действиях для обеспечения и стабилизации роуминга, а также звонков между Украиной и Евросоюзом. Список включает 24 европейских компаний и групп, ассоциацию MVNO Europe, а также украинские Vodafone, "Киевстар" и lifecell. Соглашение будет действовать в течение трех месяцев (срок могут продлить в зависимости от ситуации), к нему в любой момент могут присоединиться другие участники.

Операторы обязались добровольно снизить тарифы на роуминг и другие сборы, которые они взимают друг с друга для обеспечения международных звонков — это сократит дополнительные расходы для европейских и украинских операторов, позволяя каждому покрыть расходы. В то же время операторы из Украины должны обеспечить своим абонентам преимущества от этого соглашения.

"После ряда спонтанных добровольных инициатив совместное заявление направлено на создание более стабильной основы, чтобы помочь украинцам, перемещенным по всей Европе, поддерживать связь с семьей и друзьями на родине", — подчеркнула пресс-служба.

Согласно сообщению, сотрудничество в основном направлено на обеспечение связью беженцев. По подсчетам Еврокомиссии, с начала вторжения России 4,2 миллиона человек уехали из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а оттуда перебираются в другие страны ЕС. В связи с этим несколько операторов предложили снизить или вовсе отменить плату за звонки из Украины за границу, в частности доплату за роуминг.

"Снимая взаимные ограничения, украинским операторам проще предлагать своим клиентам бесплатный роуминг в Европейском Союзе, облегчая им возможность оставаться на связи со своей семьей и друзьями в Украине. Таким образом, в эти трудные времена на них не ложится дополнительная финансовая нагрузка", — добавила докладчик Европарламента Анжелика Винциг.

Отмечается, что участники соглашения с первых дней войны в Украине предприняли разные меры для обеспечения связи. К примеру, европейские операторы бесплатно раздали беженцам миллионы SIM-карт, которые позволяют бесплатно звонить в Украину. Несколько компаний также сделали роуминг бесплатным, а также открыли доступ к Wi-Fi и зарядке устройств в приграничных районах или приютах.

Ранее украинский оператор Lifecell сделал мобильный Интернет бесплатным в 30 странах Европы. Абоненты получат до 5 ГБ трафика для связи в роуминге.

До этого "Киевстар" отменил для украинцев роуминг в 9 странах Европы. Новые условия действуют с 29 марта для абонентов с предоплаченными тарифами, и с 30 марта — для контрактников и корпоративных клиентов.