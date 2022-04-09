ЄС допоможе українським операторам зберегти безкоштовний зв'язок під час війни: що зміниться

Протягом трьох місяців сторони зменшать взаємні збори, щоб біженці з України могли дзвонити своїм близьким.

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8 квітня оператори мобільного зв'язку з ЄС та України підписали угоду про координацію із забезпечення міжнародного зв'язку під час війни. Про це повідомив сайт Європейської комісії.

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27 організацій домовилися про скоординовані дії для забезпечення та стабілізації роумінгу, а також дзвінків між Україною та Євросоюзом. Список включає 24 європейські компанії та групи, асоціацію MVNO Europe, а також українські Vodafone, "Київстар" та lifecell. Угода діятиме протягом трьох місяців (термін можуть продовжити залежно від ситуації), до неї будь-якої миті можуть приєднатися інші учасники.

Оператори зобов'язалися добровільно знизити тарифи на роумінг та інші збори, які вони стягують один з одним для забезпечення міжнародних дзвінків – це скоротить додаткові витрати для європейських та українських операторів, що дозволяє кожному з них покрити витрати. Водночас, оператори з України повинні забезпечити своїм абонентам переваги від цієї угоди.

"Після низки спонтанних добровільних ініціатив спільна заява спрямована на створення більш стабільної основи, щоб допомогти українцям, переміщеним по всій Європі, підтримувати зв'язок із сім'єю та друзями на батьківщині", — наголосила прес-служба.

Згідно з повідомленням, співпраця здебільшого спрямована на забезпечення зв'язком біженців. За підрахунками Єврокомісії, з початку вторгнення Росії 4,2 мільйона людей виїхали з України до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, а звідти перебираються до інших країн ЄС. У зв'язку з цим кілька операторів запропонували знизити або скасувати плату за дзвінки з України за кордон, зокрема доплату за роумінг.

"Знімаючи взаємні обмеження, українським операторам простіше пропонувати своїм клієнтам безкоштовний роумінг у Європейському Союзі, полегшуючи їм можливість залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю та друзями в Україні. Таким чином, у ці скрутні часи на них не лягає додаткове фінансове навантаження", — додала доповідач Європарламенту Анжеліка Вінціг.

Зазначається, що учасники угоди з перших днів війни в Україні вжили різних заходів для забезпечення зв'язку. Наприклад, європейські оператори безкоштовно роздали біженцям мільйони SIM-карток, які дозволяють безкоштовно дзвонити в Україну. Декілька компаній також зробили роумінг безкоштовним, а також відкрили доступ до Wi-Fi та зарядки пристроїв у прикордонних районах або притулках.

Раніше український оператор Lifecell зробив мобільний Інтернет безкоштовним у 30 країнах Європи. Абоненти отримають до 5 ГБ трафіку для зв'язку у роумінгу.

До цього "Київстар" скасував для українців роумінг у 9 країнах Європи. Нові умови діють з 29 березня для абонентів із передоплаченими тарифами, і з 30 березня – для контрактників та корпоративних клієнтів.