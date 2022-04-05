Оператор lifecell зробив мобільний інтернет безкоштовним у 30 країнах Європи

Абонентам, які перебувають у роумінгу, будуть доступні по 5 ГБ для зв'язку з рідними.

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Європейські мобільні оператори спільно з українським оператором lifecell нададуть українським абонентам 5 ГБ мобільного інтернету без додаткової плати. Ця послуга поширюється на 30 європейських країн, повідомляє lifecell.

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З 2 квітня 2022 року ті абоненти, які евакуювалися у Європу, отримуватимуть 5 ГБ мобільного інтернету як бонуси. Оператор зазначив, що платити за ці 5 ГБ не потрібно, більше того, гігабайти нараховуються клієнтам, які перебувають у роумінгу, автоматично.

"Цей пакет послуг можна використовувати до 30 квітня. Перевірити баланс можна за допомогою USSD-коду *108#", — йдеться у заяві.

Скористатися бонусним трафіком можна у країнах Європи:

Польща. Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова. Австрія. Бельгія. Болгарія. Хорватія. Чехія. Естонія. Франція. Німеччина. Греція. Італія. Латвія. Ліхтенштейн. Литва. Люксембург. Македонія. Чорногорія. Сербія. Словенія. Іспанія. Швеція. Нідерланди. Туреччина. Фінляндія. Данія. Норвегія.

Таку послугу оператор надавав минулого місяця.

Раніше ми повідомляли, що компанія Vodafone розробила пакет послуг для українців, які евакуювалися до країн ЄС та інших європейських країн. Послуга передбачає безкоштовні хвилини та гігабайти у роумінгу. Оператор Київстар також надає клієнтам подібну послугу. У цьому йому допомагають оператори 9 європейських країн.