Vodafone скасував плату за роумінг у 27 країнах Європи: яких клієнтів це стосується
Новою послугою можуть скористатися абоненти всіх тарифних планів Vodafone Передплата та Vodafone Контракт.
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Клієнтам Vodafone, які евакуювалися з України до країн Європи, роумінг доступний безкоштовно протягом 30 днів з моменту активації нової послуги. Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Пропонований новий пакет "Доступний роумінг" дає будь-якому абоненту можливість отримати безкоштовно:
- 60 хвилин розмов (при здійсненні дзвінків на номери європейських держав перебування та на українські номери),
- 400 МБ мобільного інтернету.
Активувати "Доступний роумінг" легко. Наберіть *600*6#, попередньо відключивши послугу "Роумінг як удома".
Оператор повідомив, що навіть при зміні тарифного плану послуга "Доступний роумінг" все одно буде доступною і зазначив, що послугою можуть скористатися абоненти всіх тарифних планів Vodafone Передплата та Контракт. Після того, як усі нараховані хвилини та мегабайти будуть вичерпані, пакет можна підключити повторно за 100 грн.
Послуга діє в 27 країнах під час реєстрації в будь-якій мережі:
- Австрія,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Великобританія,
- Греція,
- Данія,
- Естонія,
- Ірландія,
- Іспанія,
- Італія,
- Латвія,
- Литва,
- Молдова,
- Нідерланди,
- Німеччина,
- Норвегія,
- Польща,
- Португалія,
- Румунія,
- Словаччина,
- Туреччина,
- Угорщина,
- Фінляндія,
- Франція,
- Хорватія,
- Чехія,
- Швеція.
Фокус інформував про те, що оператор мобільного зв'язку "Київстар" також скасував оплату за послуги роумінгу у дев'яти європейських країнах. Українці, які евакуювалися до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Італії, Литви та Чехії, можуть користуватися мобільним Інтернетом, а також дзвонити на номери європейських операторів безкоштовно.