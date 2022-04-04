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Vodafone скасував плату за роумінг у 27 країнах Європи: яких клієнтів це стосується

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смартфон, телефон, зв'язок, роумінг

Новою послугою можуть скористатися абоненти всіх тарифних планів Vodafone Передплата та Vodafone Контракт.

Клієнтам Vodafone, які евакуювалися з України до країн Європи, роумінг доступний безкоштовно протягом 30 днів з моменту активації нової послуги. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Пропонований новий пакет "Доступний роумінг" дає будь-якому абоненту можливість отримати безкоштовно:

  • 60 хвилин розмов (при здійсненні дзвінків на номери європейських держав перебування та на українські номери),
  • 400 МБ мобільного інтернету.

Активувати "Доступний роумінг" легко. Наберіть *600*6#, попередньо відключивши послугу "Роумінг як удома".

Оператор повідомив, що навіть при зміні тарифного плану послуга "Доступний роумінг" все одно буде доступною і зазначив, що послугою можуть скористатися абоненти всіх тарифних планів Vodafone Передплата та Контракт. Після того, як усі нараховані хвилини та мегабайти будуть вичерпані, пакет можна підключити повторно за 100 грн.

Послуга діє в 27 країнах під час реєстрації в будь-якій мережі:

  1. Австрія,
  2. Бельгія,
  3. Болгарія,
  4. Великобританія,
  5. Греція,
  6. Данія,
  7. Естонія,
  8. Ірландія,
  9. Іспанія,
  10. Італія,
  11. Латвія,
  12. Литва,
  13. Молдова,
  14. Нідерланди,
  15. Німеччина,
  16. Норвегія,
  17. Польща,
  18. Португалія,
  19. Румунія,
  20. Словаччина,
  21. Туреччина,
  22. Угорщина,
  23. Фінляндія,
  24. Франція,
  25. Хорватія,
  26. Чехія,
  27. Швеція.

Фокус інформував про те, що оператор мобільного зв'язку "Київстар" також скасував оплату за послуги роумінгу у дев'яти європейських країнах. Українці, які евакуювалися до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Італії, Литви та Чехії, можуть користуватися мобільним Інтернетом, а також дзвонити на номери європейських операторів безкоштовно.