Vodafone скасував плату за роумінг у 27 країнах Європи: яких клієнтів це стосується

Новою послугою можуть скористатися абоненти всіх тарифних планів Vodafone Передплата та Vodafone Контракт.

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Клієнтам Vodafone, які евакуювалися з України до країн Європи, роумінг доступний безкоштовно протягом 30 днів з моменту активації нової послуги. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

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Пропонований новий пакет "Доступний роумінг" дає будь-якому абоненту можливість отримати безкоштовно:

60 хвилин розмов (при здійсненні дзвінків на номери європейських держав перебування та на українські номери),

400 МБ мобільного інтернету.

Активувати "Доступний роумінг" легко. Наберіть *600*6#, попередньо відключивши послугу "Роумінг як удома".

Оператор повідомив, що навіть при зміні тарифного плану послуга "Доступний роумінг" все одно буде доступною і зазначив, що послугою можуть скористатися абоненти всіх тарифних планів Vodafone Передплата та Контракт. Після того, як усі нараховані хвилини та мегабайти будуть вичерпані, пакет можна підключити повторно за 100 грн.

Послуга діє в 27 країнах під час реєстрації в будь-якій мережі:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Фокус інформував про те, що оператор мобільного зв'язку "Київстар" також скасував оплату за послуги роумінгу у дев'яти європейських країнах. Українці, які евакуювалися до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Італії, Литви та Чехії, можуть користуватися мобільним Інтернетом, а також дзвонити на номери європейських операторів безкоштовно.