Vodafone отменил плату за роуминг в 27 странах Европы: каких клиентов это касается
Новой услугой могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Vodafone Контракт.
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Клиентам Vodafone, которые эвакуировались из Украины в страны Европы, роуминг доступен бесплатно в течение 30-ти дней с момента активации новой услуги. Об этом компания сообщила на своем сайте.
Предлагаемый новый пакет "Доступный роуминг" дает любому абоненту возможность получить бесплатно:
- 60 минут разговоров (при совершении звонков на номера европейских государств пребывания и на украинские номера),
- 400 МБ мобильного интернета.
Активировать "Доступный роуминг" легко. Наберите *600*6#, предварительно отключив услугу "Роуминг как дома".
Оператор сообщил, что даже при смене тарифного плана услуга "Доступный роуминг" все равно будет доступна и отметил, что услугой могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Контракт. После того, как все начисленные минуты и мегабайты будут исчерпаны, пакет можно подключить повторно за 100 грн.
Услуга действует в 27 странах при регистрации в любой сети:
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Великобритания,
- Греция,
- Дания,
- Эстония,
- Ирландия,
- Испания,
- Италия,
- Латвия,
- Литва,
- Молдова,
- Нидерланды,
- Германия,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- Турция,
- Венгрия,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- Чехия,
- Швеция.
Фокус информировал о том, что оператор мобильной связи "Киевстар" тоже отменил оплату за услуги роуминга в девяти европейских странах. Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Италию, Литву и Чехию могут пользоваться мобильным Интернетом, а также звонить на номера европейских операторов бесплатно.