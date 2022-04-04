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Технологии и наука Российско-украинская война

Vodafone отменил плату за роуминг в 27 странах Европы: каких клиентов это касается

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смартфон, телефон, связь, роуминг

Новой услугой могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Vodafone Контракт.

Клиентам Vodafone, которые эвакуировались из Украины в страны Европы, роуминг доступен бесплатно в течение 30-ти дней с момента активации новой услуги. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Предлагаемый новый пакет "Доступный роуминг" дает любому абоненту возможность получить бесплатно:

  • 60 минут разговоров (при совершении звонков на номера европейских государств пребывания и на украинские номера),
  • 400 МБ мобильного интернета.

Активировать "Доступный роуминг" легко. Наберите *600*6#, предварительно отключив услугу "Роуминг как дома".

Оператор сообщил, что даже при смене тарифного плана услуга "Доступный роуминг" все равно будет доступна и отметил, что услугой могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Контракт. После того, как все начисленные минуты и мегабайты будут исчерпаны, пакет можно подключить повторно за 100 грн.

Услуга действует в 27 странах при регистрации в любой сети:

  1. Австрия,
  2. Бельгия,
  3. Болгария,
  4. Великобритания,
  5. Греция,
  6. Дания,
  7. Эстония,
  8. Ирландия,
  9. Испания,
  10. Италия,
  11. Латвия,
  12. Литва,
  13. Молдова,
  14. Нидерланды,
  15. Германия,
  16. Норвегия,
  17. Польша,
  18. Португалия,
  19. Румыния,
  20. Словакия,
  21. Турция,
  22. Венгрия,
  23. Финляндия,
  24. Франция,
  25. Хорватия,
  26. Чехия,
  27. Швеция.

Фокус информировал о том, что оператор мобильной связи "Киевстар" тоже отменил оплату за услуги роуминга в девяти европейских странах. Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Италию, Литву и Чехию могут пользоваться мобильным Интернетом, а также звонить на номера европейских операторов бесплатно.