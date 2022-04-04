Vodafone отменил плату за роуминг в 27 странах Европы: каких клиентов это касается

Новой услугой могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Vodafone Контракт.

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Клиентам Vodafone, которые эвакуировались из Украины в страны Европы, роуминг доступен бесплатно в течение 30-ти дней с момента активации новой услуги. Об этом компания сообщила на своем сайте.

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Предлагаемый новый пакет "Доступный роуминг" дает любому абоненту возможность получить бесплатно:

60 минут разговоров (при совершении звонков на номера европейских государств пребывания и на украинские номера),

400 МБ мобильного интернета.

Активировать "Доступный роуминг" легко. Наберите *600*6#, предварительно отключив услугу "Роуминг как дома".

Оператор сообщил, что даже при смене тарифного плана услуга "Доступный роуминг" все равно будет доступна и отметил, что услугой могут воспользоваться абоненты всех тарифных планов Vodafone Подписка и Контракт. После того, как все начисленные минуты и мегабайты будут исчерпаны, пакет можно подключить повторно за 100 грн.

Услуга действует в 27 странах при регистрации в любой сети:

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Фокус информировал о том, что оператор мобильной связи "Киевстар" тоже отменил оплату за услуги роуминга в девяти европейских странах. Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Италию, Литву и Чехию могут пользоваться мобильным Интернетом, а также звонить на номера европейских операторов бесплатно.