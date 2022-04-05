Оператор lifecell сделал мобильный Интернет бесплатным в 30 странах Европы

Абонентам, которые находятся в роуминге, будут доступны по 5 ГБ для связи с родными.

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Европейские мобильные операторы совместно с украинским оператором lifecell предоставят украинским абонентам по 5 ГБ мобильного Интернета без дополнительной платы. Данная услуга распространяется на 30 европейских стран, сообщает lifecell.

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Со 2 апреля 2022 года те абоненты, которые эвакуировались в Европу, будут получать 5 ГБ мобильного Интернета в качестве бонусов. Оператор отметил, что платить за эти 5 ГБ не нужно, более того, гигабайты начисляются клиентам, находящимся в роуминге, автоматически.

"Этот пакет услуг можно использовать до 30 апреля. Проверить баланс можно с помощью USSD-кода *108#", — говорится в заявлении.

Воспользоваться бонусным трафиком можно в странах Европы:

Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Черногория, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Нидерланды, Турция, Финляндия, Дания, Норвегия.

Подобную услугу оператор предоставлял в прошлом месяце.

Ранее мы сообщали, что компания Vodafone разработала пакет услуг для украинцев, эвакуировавшихся в страны ЕС и другие европейские страны. Услуга предполагает бесплатные минуты и гигабайты в роуминге. Оператор Киевстар тоже предоставляет клиентам подобную услугу. В этом ему помогают операторы 9-ти европейских стран.