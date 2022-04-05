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Оператор lifecell сделал мобильный Интернет бесплатным в 30 странах Европы

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смартфон, мобильный интернет, роуминг
Фото: Unsplash

Абонентам, которые находятся в роуминге, будут доступны по 5 ГБ для связи с родными.

Европейские мобильные операторы совместно с украинским оператором lifecell предоставят украинским абонентам по 5 ГБ мобильного Интернета без дополнительной платы. Данная услуга распространяется на 30 европейских стран, сообщает lifecell.

Со 2 апреля 2022 года те абоненты, которые эвакуировались в Европу, будут получать 5 ГБ мобильного Интернета в качестве бонусов. Оператор отметил, что платить за эти 5 ГБ не нужно, более того, гигабайты начисляются клиентам, находящимся в роуминге, автоматически.

"Этот пакет услуг можно использовать до 30 апреля. Проверить баланс можно с помощью USSD-кода *108#", — говорится в заявлении.

Воспользоваться бонусным трафиком можно в странах Европы:

  1. Польша,
  2. Словакия,
  3. Венгрия,
  4. Румыния,
  5. Молдова,
  6. Австрия,
  7. Бельгия,
  8. Болгария,
  9. Хорватия,
  10. Чехия,
  11. Эстония,
  12. Франция,
  13. Германия,
  14. Греция,
  15. Италия,
  16. Латвия,
  17. Лихтенштейн,
  18. Литва,
  19. Люксембург,
  20. Македония,
  21. Черногория,
  22. Сербия,
  23. Словения,
  24. Испания,
  25. Швеция,
  26. Нидерланды,
  27. Турция,
  28. Финляндия,
  29. Дания,
  30. Норвегия.

Подобную услугу оператор предоставлял в прошлом месяце.

Ранее мы сообщали, что компания Vodafone разработала пакет услуг для украинцев, эвакуировавшихся в страны ЕС и другие европейские страны. Услуга предполагает бесплатные минуты и гигабайты в роуминге. Оператор Киевстар тоже предоставляет клиентам подобную услугу. В этом ему помогают операторы 9-ти европейских стран.