Оператор lifecell сделал мобильный Интернет бесплатным в 30 странах Европы
Абонентам, которые находятся в роуминге, будут доступны по 5 ГБ для связи с родными.
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Европейские мобильные операторы совместно с украинским оператором lifecell предоставят украинским абонентам по 5 ГБ мобильного Интернета без дополнительной платы. Данная услуга распространяется на 30 европейских стран, сообщает lifecell.
Со 2 апреля 2022 года те абоненты, которые эвакуировались в Европу, будут получать 5 ГБ мобильного Интернета в качестве бонусов. Оператор отметил, что платить за эти 5 ГБ не нужно, более того, гигабайты начисляются клиентам, находящимся в роуминге, автоматически.
"Этот пакет услуг можно использовать до 30 апреля. Проверить баланс можно с помощью USSD-кода *108#", — говорится в заявлении.
Воспользоваться бонусным трафиком можно в странах Европы:
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Румыния,
- Молдова,
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Хорватия,
- Чехия,
- Эстония,
- Франция,
- Германия,
- Греция,
- Италия,
- Латвия,
- Лихтенштейн,
- Литва,
- Люксембург,
- Македония,
- Черногория,
- Сербия,
- Словения,
- Испания,
- Швеция,
- Нидерланды,
- Турция,
- Финляндия,
- Дания,
- Норвегия.
Подобную услугу оператор предоставлял в прошлом месяце.
Ранее мы сообщали, что компания Vodafone разработала пакет услуг для украинцев, эвакуировавшихся в страны ЕС и другие европейские страны. Услуга предполагает бесплатные минуты и гигабайты в роуминге. Оператор Киевстар тоже предоставляет клиентам подобную услугу. В этом ему помогают операторы 9-ти европейских стран.