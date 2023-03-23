Больше работы, меньше денег. Как и кому светит повышение зарплат в 2023 году

Неизменным спутником войны становится бедность. Многие украинцы уже ощутили на себе последствия экономической стагнации — существенное снижение уровня оплаты труда, долгий отпуск за свой счет или даже безработица. Будут ли расти зарплаты и в каких секторах экономики работать выгодно?

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Одним из потрясений военного 2022 года для украинцев, которым удалось не попасть в зону боевых действий или оккупацию, стала потеря работы или значительной части доходов. Сокращения, отпуска за свой счет и урезание зарплат — таковы были непопулярные и болезненные ответы работодателей на ситуацию. Но рынок труда постепенно приспособился к новым вызовам.

Фокус опросил HR-экспертов и работодателей, планируют ли компании в этом году увеличивать зарплаты.

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Сейчас, когда первый год войны остался позади, украинцы меньше опасаются безработицы и надеются на повышение доходов. Татьяна Пашкина, HR-эксперт, напоминает, что наихудшее осталось в первой половине 2022 года, поскольку уже осенью ситуация немного нормализовалась: некоторые компании вернулись к полным выплатам и даже к пересмотру зарплат в сторону их роста.

Весной 2022 года ситуация выглядела гораздо более драматичной.

"Конец марта — апрель 2022 года стал рубиконом, пересекая который многим компаниям пришлось пересмотреть стратегии и принять решение о сокращении персонала и уровня оплаты. Это коснулось всего реального сектора, особенно производства, и даже самой благополучной сферы IT, где зарубежные клиенты начали понемногу отказываться от услуг украинских исполнителей", — описывает развитие ситуации Доминика Иванова-Бекар, HR эксперт, консультант по управлению персоналом. В пример собеседница Фокуса приводит медиа-сферу, где зарплаты работников в начале войны уменьшили до 70% от довоенного уровня при полной занятости и до 30-50% при неполной нагрузке.

Самым сложным периодом на рынке труда была весна 2022 года

"В первые месяцы войны наблюдалось сокращение зарплат, обычно на треть, или оформление неоплачиваемых отпусков для работников, — подтверждает Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine. — Наиболее выраженной эта тенденция была в регионах активных боевых действий, где бизнес имел физические потери. Корректировать зарплаты также были вынуждены локальные компании, которые не имели международных клиентов, ресторанный бизнес, ритейл, сфера развлечений и т.д.".

По словам собеседницы Фокуса, уже в мае-июне большинство компаний смогли наладить бизнес-процессы и вернуться к выплатам зарплат на уровне февраля 2022 года. Доминика Иванова-Бекар подтверждает, что по итогам года большинство компаний, преодолевших первые кризисные месяцы и возобновивших производственные мощности, вышли на довоенный уровень оплаты при определенном сокращении штата.

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Часто за ту же зарплату на работников возлагают расширенный круг обязанностей, многие украинцы сталкиваются с существенным увеличением нагрузки.

"Это была очень распространенная практика 2022 года, и работодатели вынужденно шли на такое, ведь большое количество работников уехало за границу и не у всех была возможность их заменить", — объясняет Максим Розгон, СЕО консалтинговой компании OSOBA.

Доминика Иванова-Бекар также говорит, что такие случаи не единичны, потому что весной 2022 года компании были вынуждены сокращать штат и уплотнять нагрузку действующих работников — административного персонала, менеджеров по продажам, технических специалистов. Собеседница Фокуса добавляет, что до сих пор можно увидеть новые вакансии, где, например, в одной должности пытаются объединить функции секретаря, HR-менеджера, менеджера по продажам. Даже в IT-отрасли происходит сокращение должностей за счет их сочетания.

"Бизнес склонен совмещать в одной должности несколько разных функционалов, но к этому не готово большинство профессиональных специалистов. Это усиливает давление на рынке, потому что количество вакансий для опытных специалистов растет, а кандидаты не хотят брать больше задач и ответственности ", — продолжает Наталья Слинько, руководитель рекрутингового направления и Executive search портала GRC.ua.

По ее словам, многие украинцы ищут возможность совмещать работу с волонтерской деятельностью. И эта нагрузка часто бывает сопоставима с дополнительной полноценной занятостью. Многие в течение первого года войны воспринимали работу, как свой второй фронт, и работали сверхурочно, пренебрегая отпусками и полноценным отдыхом. Но такой подход ведет к накоплению усталости и истощению. Поэтому украинцам уже пора вспомнить об адекватном балансе работы и личной жизни.

Во время войны украинцам часто приходится работать сверхурочно Фото: pexels.com

Больше, но меньше. Позволит ли коррекция зарплат в 2023 году вернуть довоенный уровень достатка

К сожалению, во время войны официальная статистика динамики средней зарплаты в Украине не ведется. Поэтому для понимания тенденций стоит воспользоваться статистикой кадровых порталов.

В частности, по информации Work.ua, в течение прошлого года средняя зарплата по Украине была неизменной и составляла 15 тыс. грн, но уже в феврале 2023 впервые с начала полномасштабного вторжения выросла на 1000 грн и сейчас составляет 16 тыс. грн.

"Количество предложений работы постепенно растет, сейчас у нас около 70 тыс. вакансий, что составляет 70% от уровня, который был до полномасштабного вторжения, — комментируют эксперты Work.ua. — Гражданам становится легче находить работу, все больше людей трудоустраиваются, соответственно, конкуренция соискателей снижается и ожидается, что средняя зарплата в 2023 году продолжит расти. Следует добавить, что согласно опросу, который в Work.ua провели в конце 2022 года, большинство работодателей планирует повышение зарплат от 8% до 30% в течение 2023 года.

Средние зарплаты в вакансиях могут существенно отличаться в зависимости от аудитории того или иного кадрового портала, но тенденция роста неизменна. Наталья Слинько приводит следующие показательные ориентиры относительно динамики средней зарплаты в вакансиях на GRC.ua:

конец 2021 года: 17124 грн;

октябрь 2022: 13500 грн;

март 2023: 25880 грн.

Отдельно собеседница Фокуса приводит в пример динамику средних зарплат в вакансиях в сфере маркетинга:

январь 2022: 32200 грн;

июль-август 2022: 26500 грн;

сентябрь 2022: 21100 грн;

весна 2023: 35200 грн.

"Такой рост часто связан не с корректировкой в соответствии с инфляцией, а с изменениями структуры рынка труда. Поскольку, несмотря на то, что 30% украинцев остались без работы, ощущается значительный дефицит профессиональных специалистов с опытом 5-8 лет, глубокой функциональной экспертизой, и особенно, со знаниями английского языка", – комментирует Наталья Слинько. Между тем спрос на работников без значительной профессиональной экспертизы снизился на 30%, поэтому зарплаты в таких вакансиях сохраняются на уровне осени-зимы 2022-2023 годов.

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Несмотря на улучшение настроений на рынке труда, догонять инфляцию зарплаты украинцев не спешат. А еще больший отрыв наблюдается от довоенного долларового эквивалента доходов. Максим Розгон отмечает, что сейчас восстановление довоенного уровня зарплат наблюдается только в гривне, но в долларовом эквиваленте такие случаи носят эпизодический характер.

"Вряд ли коррекция в соответствии с инфляцией происходит глобально. Разве что, в некоторых сферах, где рынок работодателя трансформировался в рынок кандидата. По данным ЕБА (Европейская Бизнес Ассоциация), количество компаний, которые увеличат зарплату более чем на 20%, мизерны, а инфляция в 2022 году была 26,6%", — продолжает Татьяна Пашкина. Участники исследования Европейской Бизнес Ассоциации, на которое ссылается собеседница Фокуса, поделились следующими планами относительно повышения зарплат в 2023 году:

не планируют: 10% опрошенных компаний;

на 5–10%: 31%;

на 10–15%: 27%;

на 15-20%: 33%

более чем на 20%: 1%.

"Но поскольку многие из работодателей задумываются об активном подборе персонала, ситуация может быть более оптимистичной для работников – им поднимут зарплату, чтобы удержать", — обнадеживает Татьяна Пашкина. Но собеседница Фокуса замечает, что рядом с компаниями, планирующими активный подбор и повышение зарплат, есть предприятия, уже не имеющие финансового запаса, которые будут сокращать выплаты персоналу и, возможно, уйдут с рынка.

"В конце 2022-го — в начале 2023 года мы наблюдали готовность компаний к возможной корректировке зарплат на следующий год, — продолжает Анастасия Шевченко. — Работодатели обращались к нам с запросом относительно анализа зарплат, как в спектре предложений в разных отраслях, так и с точки зрения ожиданий кандидатов. А это один из первых шагов в процессе пересмотра компенсаций". Собеседница Фокуса добавляет, что многие работодатели, в основном международные компании, планируют пересмотреть зарплаты не только на плановый ежегодный процент, но и частично выровнять влияние инфляции.

Интересные зарплатные перспективы могут быть связаны с выходом украинских компаний в ЕС.

"На локальном рынке труда уровень зарплат в 2023 году изменится не существенно и прирост составит 10-15%. Но многие компании сейчас развивают экспортное направление и открывают представительства или филиалы за рубежом, где собираются платить рыночную зарплату, как правило, выше, чем у аналогичных специалистов в Украине ", — комментирует Максим Розгон.

То, что зарплаты в Украине в 2023 в целом вряд ли догонят инфляцию, очевидно, объясняется состоянием украинской экономики, которая во время войны обвалилась примерно на треть, а в 2023 по самым оптимистичным прогнозам ВВП может вырасти на 1%. По мнению Максима Разгона, пока стимулом к реальному росту зарплат может быть разве что конкуренция работодателей на рынке.

Доминика Иванова-Бекар подчеркивает, что лучшим стимулом для существенного роста зарплат станет наша Победа и вливание в экономику Украины иностранных инвестиций. Сейчас, по мнению собеседницы Фокуса, повышение зарплат выглядит скорее вынужденным, чем проактивным — работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда.

Лучшим стимулом для существенного роста зарплат станет Победа Украины над врагом Фото: Getty Images

Где платят больше. Кому работодатели готовы повысить зарплату

Конечно, на рынке труда сейчас проявляются определенные отраслевые отличия.

"Лучше всего себя чувствует IT-отрасль, где в 2023 году в среднем зарплаты повысят на 22-25% в гривне, а в некоторых компаниях на 10-15% в валюте. Дистрибьюторов и оптовиков непродовольственных товаров ожидает рост до 15%. Но в текстильной промышленности, производстве фурнитуры, мебели и агросекторе, за исключением крупных агрохолдингов, повышение зарплат на этот год либо совсем не запланировано, либо будет минимальным 2-3% и лишь кое-где до 5%", – рассказывает Доминика Иванова-Бекар.

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Анастасия Шевченко выделяет следующие направления с лучшей динамикой зарплат:

IT-сектор;

отрасли, вовлеченные в восстановление и обеспечение жизнедеятельности страны — строительство, энергетика, добыча нефти и газа;

профессии, на которые большой спрос на рынке, независимо от отрасли, в связи с выездом за пределы страны многих высококвалифицированных работников: бухгалтеры, аудиторы, финансовые менеджеры и др.;

профессии, связанные с безопасностью и обороной страны: военные врачи, инженеры, психологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи.

"Для того, чтобы быстро заинтересовать и нанять опытного и профессионального специалиста, компании готовы частично пересматривать свои предложения по зарплате, поскольку оставшиеся в Украине специалисты не всегда хотят в условиях войны менять существующую стабильную работу", — добавляет Анастасия Шевченко.

Чтобы заинтересовать опытного специалиста, который держится за свою работу, компании готовы пересматривать свои предложения по зарплате

По наблюдениям Натальи Слынько, отраслевые лидеры во время войны на grc.ua изменились как по составу, так и по уровню зарплаты. В октябре 2022 года ТОП-5 была следующей:

IT-сектор: 92 100 грн;

высший менеджмент: 48 300 грн;

сфера закупок: 32 300 грн;

консалтинг: 28 800 грн;

масс-медиа и искусство: 27 700 грн

"В марте 2023 года высший менеджмент возглавил рейтинг, потеснив IT-сферу, – рассказала Фокусу Наталья Слинько. – Впервые за год на третье место поднялась банковская сфера, и в пятерку вернулся маркетинг и бухгалтерия, потеснив предыдущих лидеров". То есть теперь ТОП-5 самых дорогих вакансий на grc.ua выглядит так:

высший менеджмент: 73 300 грн;

IT-сектор: 71 700 грн;

банки, инвестиции, лизинг: 41 300 грн;

маркетинг, реклама, PR: 35 200 грн;

бухгалтерия, управленческий учет: 34 900 грн.

При этом, по данным work.ua, пятерка категорий с наибольшей зарплатой выглядит следующим образом:

недвижимость: 30 тыс. грн;

ТОП-менеджмент, руководство высшего звена: 30 тыс. грн;

транспорт, автобизнес: 22,5 тыс. грн;

продажи, закупки: 20 тыс. грн;

сельское хозяйство, агробизнес: 19,5 тыс. грн.

Наименее оплачиваемая, по информации work.ua, работа уборщиков — 8 тыс. грн, санитаров — 8,5 тыс. грн, посудомоечников — 9 тыс. грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения — по 10 тыс. грн.

Минимальная зарплата в Украине в 2023 году – 6 700 гривен. Уборщикам в среднем предлагают чуть больше – 8 тыс. грн. Фото: КГГА

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Тенденцию постепенного повышения зарплат в Украине подтверждает опрос ведущих работодателей, который провел Фокус.

Так, в компании Vodafone Украина сообщили, что во время полномасштабного вторжения весь пакет компенсаций и льгот для сотрудников в компании сохранили на довоенном уровне, а в 2023 году уже провели коррекцию зарплат.

"Несмотря на экономическую ситуацию, потерю определенной части доходов из-за миграции абонентов и необходимость инвестировать существенные ресурсы в восстановление разрушенной сети, мы уже пересмотрели оклады сотрудников в сторону увеличения и с 1 февраля сотрудники получают новые зарплаты", — рассказали в Vodafone Украина.

В компании "Киевстар", несмотря на бизнес-вызовы, должностные оклады работников после начала полномасштабного вторжения также оставили неизменными. "Мы повышаем оклады с учетом многих факторов: состояния рынка по оплате труда, уровня инфляции, возможностей утвержденного бюджета. На этот год у нас такие же планы: учесть все факторы и осуществить пересмотр окладов максимальному количеству работников уже этой весной", — рассказали Фокусу в "Киевстар".

В Carlsberg Ukraine сообщают, что в течение 2022 года зарплату работникам повышали дважды. Кроме этого, персонал сохранил базовый доход при остановке заводов или оккупации территорий. В планах Carlsberg Ukraine на 2023 год дальнейший пересмотр зарплат в соответствии со стандартной политикой компании.

"Мы в 2022 году выплатили сотрудникам годовой бонус на месяц раньше, чем планировалось. Зарплату не меняли [в сторону уменьшения], даже для людей, временно находившихся в простое", — продолжает Вероника Куца, руководитель направления HR AB InBev Efes Украина. По словам собеседницы Фокуса, в компании повысили зарплаті сотрудникам в октябре 2022 года за лучшие показатели в работе, а с апреля планируют индексацию зарплат до уровня соответствия показателям рынка.

В финансовом секторе тоже ощущается стабильность. "Мы не снижали уровень оплаты и реализовали все запланированные повышения зарплат. Кроме того, оплачивали вынужденные простои в предусмотренных законодательством нормах, — рассказала Фокусу Елена Скиба, директор департамента управления персоналом Кредобанка. Собеседница Фокуса добавила, что в 2023 году в банке увеличили зарплаты, чтобы нивелировать влияние инфляции и удержать ключевых работников.

Большие компании увеличивают зарплаты, чтобы удержать ключевых работников Фото: Getty Images

Интересно, что некоторые работодатели еще накануне полномасштабного вторжения имели план действий по защите персонала, если тревожные предупреждения оправдаются.

"Еще до начала войны мы [в компании "Данон"] начали разрабатывать план поддержки людей и бизнеса, частью которого была финансовая безопасность. Поэтому мы подготовим возможность выплаты зарплаты заранее, а также осуществили расчеты для досрочной выплаты годового бонуса. Затем с февраля по май мы выплачивали зарплату авансом на несколько недель раньше, и только с мая начали возвращаться к привычным срокам", — рассказала Фокусу Ирина Ситникова, директор по работе с персоналом Данон в Украине.

Зарплаты в компании "Данон" в 2022 году пересмотрели в два этапа: в марте и июле. При этом процент увеличения зарплат для работников производственных и складских площадок был вдвое выше, чем для других сотрудников. В 2023 году в Даноне уже провели пересмотр зарплат в марте и планируют еще один в июле.

Отметим, что у локальных украинских компаний и малого и среднего бизнеса часто нет таких ресурсов и возможностей для поддержки персонала, как у опрошенных крупных работодателей. Однако практики ведущих компаний задают рынку ориентир, на который приходится равняться в конкуренции за персонал. Ведь подобная конкуренция в Украине уже растет.