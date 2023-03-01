"У вас война": почему иностранцы отказываются работать с IT-компаниями из Украины

Мощный украинский IT-сектор из-за военных рисков страдает от предвзятого отношения иностранных клиентов. Как это влияет на отрасль и что необходимо для восстановления доверия.

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У зарубежных клиентов украинских IT-компаний из-за полномасштабной войны с Россией часто возникают сомнения в целесообразности размещения заказов в Украине. Это замедляет развитие IT-компаний и темпы найма персонала, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Война и код. Какие зарплаты сейчас у айтишников и почему в Украине их больше не ищут".

" Регулярные массированные удары России по Украине и ее критической инфраструктуре влияют на ведение бизнеса. Иностранные клиенты начали более осторожно нанимать на проекты украинских разработчиков ", — сообщил Фокусу Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера.

Ярослав Любинец, соучредитель, председатель Совета директоров компании SoftServe подтверждает, что некоторые клиенты, особенно крупные, имеющие установленную систему работы с рисками, не могут работать с Украиной. По словам собеседника Фокуса, их толерантность к рискам работы в Украине снижает практика отключений электроэнергии, мобилизация работников, ракетные обстрелы и другие проблемы, связанные с войной.

[ + – ] Из-за рисков войны иностранные заказчики сомневаются в надежности украинских исполнителей Фото: Мария Бабенко

Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского IT Кластера добавляет, что на решение иностранных клиентов о продлении контрактов или размещении новых в Украине негативно влияют следующие моменты:

сложности с бронированием персонала от мобилизации и выездом в командировку за границу к клиентам;

отсутствие действий, направленных на сохранение налогового резидентства для украинцев за границей на межгосударственном уровне;

отмена льготы по НДС на поставку программного обеспечения.

Однако, в основном, влияние снижения спроса со стороны зарубежных заказчиков на деятельность украинских IT-компаний может дать знать о себе в 2023 году, поскольку в 2022 году, особенно в первом полугодии, украинский IT-сектор продолжал расти по инерции благодаря накопленному потенциалу.

Степан Веселовский уточняет, что иностранные клиенты ввиду специфики работы не могут сразу прекратить сотрудничество с украинскими компаниями, ведь в контрактах прописаны сроки расторжения. Соответственно влияние на отрасль решения части иностранных заказчиков о выходе с украинского рынка можно будет проанализировать не ранее весны 2023 года.

Досадно, что развитие сектора тормозит не только полномасштабное вторжение. Как отметил в комментарии Фокусу Степан Митиш, вице-президент, глава компании EPAM Украина, со второй половины 2022 года к вызовам войны добавилось снижение темпов глобальной экономики. И этот фактор дополнительно сдерживает размещение IT-проектов в Украине от иностранных клиентов.

Для преодоления этих барьеров украинскому IT-сообществу нужно прилагать много усилий. Как отмечает Ярослав Любинец, клиент прежде всего должен продолжать получать качественный и удобный сервис и выполнение всех договорных условий.

"Очень важна постоянная и правильная коммуникация ВСР планов (касающихся бесперебойной работы бизнеса). Для более сложных случаев решением становится полное или частичное размещение проектов за пределами Украины и наличие дополнительной инфраструктуры, которая может подстраховать в случае непредвиденных обстоятельств", — рассказал Ярослав Любинец Фокусу.

Степан Веселовский отмечает, что для поддержки украинской IT-отрасли в Украине необходимо урегулировать следующие вопросы:

найти адекватное решение для бронирования персонала IT-компаний от мобилизации, ведь предложенный недавно механизм распространяется только на штатных работников, а не гиг-контракторов и ФЛП, составляющих 88% украинских IT-специалистов;

урегулировать возможность для выезда специалистов в заграничные командировки, так как без личного контакта завоевать доверие иностранных заказчиков значительно сложнее, тем более с учетом рисков войны.

[ + – ] Мобилизация ключевого сотрудника IT-компании ставит под вопрос выполнение проектов и настораживает заказчиков Фото: Минобороны Украины

Степан Веселовский предупреждает: если в Украине не найдут ответа на важные для IT-сектора вызовы, в 2023 году впервые за период независимости Украины объем IT-экспорта не покажет рост. Напомним, в 2022 году, несмотря на полномасштабную войну, экспортная выручка украинского IT-сектора за год выросла на 5,8% до рекордного показателя $7,3 млрд.

Негативным последствием стагнации для IT-сектора также может стать безработица среди IT-специалистов, которые из-за вынужденного простого будут рисковать потерять квалификацию. О ситуации с занятостью в IT-секторе отдельно также писал Фокус. Ранее издание анализировало новый алгоритм бронирования персонала от мобилизации.