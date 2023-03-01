"У вас війна": чому іноземці відмовляються працювати з IT-компаніями з України

Потужний український IT-сектор страждає від упередженого ставлення іноземних клієнтів через воєнні ризики. Як це впливає на галузь й що необхідно для відновлення довіри.

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У закордонних клієнтів українських IT-компаній через повномасштабну війну з Росією часто виникають сумніви в доцільності розміщення замовлень в Україні. Це уповільнює розвиток IT-компаній і темпи найму персоналу, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Війна та код. Які зарплати зараз у айтішників і чому в Україні їх більше не шукають".

"Регулярні масовані удари Росії по Україні та її критичній інфраструктурі впливають на ведення бізнесу. Іноземні клієнти почали обережніше наймати на проєкти українських розробників", — повідомив Фокусу Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера.

Ярослав Любінець, співзасновник, голова Ради директорів компанії SoftServe підтверджує, що деякі клієнти, особливо великі, які мають встановлену систему роботи з ризиками, не можуть працювати з Україною. За словами співрозмовника Фокусу, їх толерантність до ризиків роботи в Україні знижує практика вимкнень електроенергії, мобілізація працівників, ракетні обстріли та інші проблеми, пов’язані з війною.

[ + – ] Через ризики війни іноземні замовники сумніваються в надійності українських виконавців Фото: Марiя Бабенко

Ольга Шаповал, виконавча директорка Харківського IT Кластеру додає, що на рішення іноземних клієнтів щодо продовження контрактів чи розміщення нових в Україні негативно впливають наступні моменти:

складнощі з бронюванням персоналу від мобілізації та виїздом у відрядження за кордон до клієнтів;

відсутність дій, спрямованих на збереження податкового резидентства для українців за кордоном на міждержавному рівні;

скасування пільги з ПДВ на постачання програмного забезпечення.

Проте, здебільшого, вплив зниження попиту з боку закордонних замовників на діяльність українських ІТ-компаній може дати знати про себе в 2023 році, бо протягом 2022 року, особливо в першому півріччі, український IT-сектор продовжував зростати за інерцією, завдяки накопиченому потенціалу.

Степан Веселовський уточнює, що іноземні клієнти, зважаючи на специфіку роботи, не можуть одразу припинити співпрацю з українськими компаніями, адже у контрактах прописані терміни розірвання. Відповідно, вплив на галузь рішення частини іноземних замовників про вихід з українського ринку можна буде проаналізувати не раніше весни 2023 року.

Прикро, що розвиток сектору гальмує не тільки повномасштабне вторгнення. Як зазначив в коментарі Фокусу Степан Мітіш, віце-президент, голова компанії EPAM Україна, з другої половини 2022 року року до викликів війни додалося зниження темпів глобальної економіки. Й цей фактор додатково стримує розміщення IT-проєктів в Україні від іноземних клієнтів.

Щоб долати ці бар’єри українській ІТ-спільноті треба докладати багато зусиль. Як зауважує Ярослав Любінець, клієнт, перш за все, має продовжувати отримувати якісний та зручний сервіс та виконання всіх договірних умов.

"Дуже важливою є постійна та правильна комунікація ВСР планів (які стосуються безперебійної роботи бізнесу). Для складніших випадків рішенням стає повне чи часткове розміщення проектів за межами України та наявність додаткової інфраструктури, яка може підстрахувати у випадку непередбачуваних обставин", — розповів Ярослав Любінець Фокусу.

Степан Веселовський наголошує, що для підтримки української ІТ-галузі в Україні необхідно врегулювати наступні питання:

знайти адекватне рішення для бронювання персоналу ІТ-компаній від мобілізації, адже запропонований нещодавно механізм поширюється тільки на штатних працівників, а не гіг-контракторів та ФОПів, які становлять 88% українських IT-фахівців;

врегулювати можливість для виїзду фахівців в закордонні відрядження, бо без особистого контакту завоювати довіру іноземних замовників значно складніше, тим більш, з урахуванням ризиків війни.

[ + – ] Мобілізація ключового співробітника IT-компанії ставить під сумнів виконання проєктів і насторожує замовників Фото: Міноборони України

Степан Веселовський попереджає: якщо в Україні не знайдуть відповіді на важливі для IT-сектору виклики, в 2023 році вперше за період незалежності України обсяг IT-експорту не покаже росту. Нагадаємо, в 2022 році попри повномасштабну війну експортна виручка українського IT-сектору за рік зросла на 5,8% до рекордного показника $7,3 млрд.

Негативним наслідком стагнації для IT-сектору також може стати безробіття серед IT-фахівців, які через вимушений простій ризикуватимуть втратити кваліфікацію. Про ситуацію з зайнятістю в IT-секторі також окремо писав Фокус. Раніше видання аналізувало новий алгоритм бронювання персоналу від мобілізації.