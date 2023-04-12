Почти 40% выехавших в Польшу не хотят жить в Украине: в стране находится 2 млн беженцев, — опрос

Многие выехавшие адаптировались в Польше — устроились на работу, отдали детей в школы, а женщины построили отношения с поляками, отмечают в рекрутинговом агентстве Gremi Personal. Украинский бизнес активно открывается в этой стране и предлагает соотечественникам работу с польскими зарплатами.

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В Польше хотят остаться 38% украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны с Россией. Об этом говорится в результатах соцопроса от международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, которое опубликовали 11 апреля.

Также 7% опрошенных планируют выехать из Польши в другую страну, а 55% — за возврат в Украину. В мартовском соцопросе участвовали 1270 украинцев, находящихся в Польше после 24 февраля 2022 года.

Кроме этого, 82% из тех, кто готов вернуться, собираются сделать это только после победы над российскими оккупантами. Также 8% выразили готовность поехать домой весной, 6% — летом и 4% — осенью этого года.

Настроения украинцев заметно изменились за последние полгода — в октябре 2022 года только 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, еще 22,4% хотели ехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на 1 год и 25,6% планировали вернуться после завершения большой войны.

"Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло в 2 раза за полгода. Некоторым людям просто некуда возвращаться, в основном это люди с востока и юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы", — пояснила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, часть женщин построили отношения с поляками и не хотят расставаться. Важным фактором, который повлиял на планы украинцев остаться, было открытие украинских бизнесов в Польше. Со второй половины прошлого года более 10 тысяч украинских компаний открылись в этой стране и предлагают украинцам работу.

Высококвалифицированные специалисты из Украины, которые после переезда были вынуждены работать на простых работах, теперь могут занять хорошие должности и получать польские зарплаты, подчеркнули в рекрутинговом агентстве.

Большинство украинцев, которые длительное время пробыли в Польше, изучают или уже выучили польский язык. Это открывает им дополнительные возможности для поиска лучшей работы, добавили специалисты.

По данным социологов, лишь 10% украинцев не стремятся выучить польский язык. А 10% уверены, что владеют языком почти в совершенстве, 30% могут свободно общаться, 50% – в процессе изучения, но говорят о трудностях изучения.

Польша приняла наибольшее число украинцев среди всех стран после начала полномасштабного вторжения РФ — сейчас там проживают около 2 млн украинцев. Идентификационный польский номер PESEL получили 1,5 млн граждан Украины, сообщила организация Gremi Personal.

В центральном управлении социального страхования Польши ZUS говорят, что официально трудоустроены почти 740 тысяч украинцев.

Беженцы из Украины с 12 марта должны платить за проживание в Польше

Отметим, что с 1 марта украинские беженцы в Польше, которые находятся в стране более 120 дней, должны покрывать половину расходов на проживание. Исключение предоставляют для уязвимых групп — детей, пенсионеров, беременных женщин, родителей-одиночек, родители с детьми до 12 лет и лиц, находящиеся в особо тяжелом финансовом положении.

Беженцы должны будут покрывать 75% стоимости проживания с мая, если они остаются в Польше более 180 дней. Польское правительство говорит, что больше не может позволить полное финансирование их пребывания.

"Это обязательство несовместимо с законами ЕС, обязывающими государства-члены помогать людям, получившим международную защиту. В первую очередь, это бесчеловечно и абсурдно. Беженцам придется выселяться из общих центров размещения из-за затрат. Но им некуда идти. В Польше нет достаточной системы помощи бездомным или доступных квартир", — прокомментировал решение соучредитель Миграционного консорциума, профессор Витольд Клаус.

Помимо жилья, беженцам в Польше оставят ряд льгот — бесплатным общественным транспортом и медицинским обслуживанием, а также многими социальными пособиями, доступными для граждан Польши, включая ежемесячное пособие на ребенка в размере 107 евро.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году Польша потратила около 8,36 млрд евро на украинских беженцев.

Фокус в материале "Бизнес идет за беженцами. Какие украинские компании вышли на рынок Польши во время войны" подробно описывал, как "Новой Почте" удалось расширить сеть отделений в 18 польских городах.

По данным опроса SW Research, около 80% поляков положительно оценивают двусторонние отношения Польши с Украиной.