Не поддерживают: в МИД Чехии высказались про мужчин из Украины, которые прячутся от мобилизации

По словам чешского дипломата Яна Липавского, Прага рада принимать беженцев, которые столкнулись с войной и ищут безопасное место для жизни. В то же время, это не касается военнообязанных мужчин.

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В Чехии не приветствуют мужчин из Украины, которые продолжают "прятаться" в их стране от службы в армии в ходе всеобщей мобилизации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ян Липавский, передает портал Novinky.

В материале отметили, что Киеву не хватает солдат на фронте, в то время как многие боеспособные мужчины продолжают находиться за границей, о чем заявлял украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Спикер пресс-службы МИД Чехии Гана Мала заявляла, что в их стране чейчас находится около 95 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, которые получили временную защиту в связи с войной. Всего, по всему миру сейчас около 750 тысяч таких украинцев.

"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста из Украины. Чешская Республика давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но только не тех, кто пытается избежать законного обязательства по призыву", — заявил Ян Липавский.

В то же время, эксперт по международному праву юридического факультета Карлова университета Вера Гонускова заявила, что у Чехии нет правовой основы, которая позволила бы осуществить обязательное возвращение граждан на родину. Соответственно, временную защиту отобрать невозможно.

Напомним, что согласно распоряжению МИД, руководителям всех дипломатических учреждений Украины придется временно с 23 апреля приостановить консульские услуги для граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действительным пока не появятся разъяснения относительно положений закона об усилении мобилизации.

26 апреля сообщалось, что Польша продолжит защиту украинских беженцев, о чем заявил глава МВД. По словам Марцина Кервинского, те украинцы, которые не будут иметь паспортов, будут подлежать временной защите. Польша не будет передавать их данные, в том числе Киеву.