Не підтримують: у МЗС Чехії висловилися про чоловіків з України, які ховаються від мобілізації

За словами чеського дипломата Яна Ліпавського, Прага рада приймати біженців, які зіткнулися з війною і шукають безпечне місце для життя. Водночас, це не стосується військовозобов'язаних чоловіків.

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У Чехії не вітають чоловіків з України, які продовжують "ховатися" в їхній країні від служби в армії під час загальної мобілізації. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Ян Ліпавський, передає портал Novinky.

У матеріалі зазначили, що Києву не вистачає солдатів на фронті, тоді як багато боєздатних чоловіків продовжують перебувати за кордоном, про що заявляв український дипломат Дмитро Кулеба.

Речниця пресслужби МЗС Чехії Гана Мала заявляла, що в їхній країні зараз перебуває близько 95 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 65 років, які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною. Загалом, по всьому світу зараз близько 750 тисяч таких українців.

"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку з України. Чеська Республіка давно підтримує українських біженців, і ми вітаємо їх на нашій території. Але тільки не тих, хто намагається уникнути законного зобов'язання щодо призову", — заявив Ян Ліпавський.

Водночас експертка з міжнародного права юридичного факультету Карлового університету Віра Гонускова заявила, що Чехія не має правового підґрунтя, яке дозволило б здійснити обов'язкове повернення громадян на батьківщину. Відповідно, тимчасовий захист відібрати неможливо.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням МЗС, керівникам усіх дипломатичних установ України доведеться тимчасово з 23 квітня призупинити консульські послуги для громадян України призовного віку. Заборона буде дійсною допоки не з'являться роз'яснення щодо положень закону про посилення мобілізації.

26 квітня повідомлялося, що Польща продовжить захист українських біженців, про що заявив голова МВС. За словами Марціна Кервінського, ті українці, які не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту. Польща не передаватиме їхні дані, зокрема Києву.