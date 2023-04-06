Украинки, выехавшие за границу, разводятся с мужчинами: спросили у адвоката, что происходит

Более 8 млн украинцев из-за войны сейчас находятся за пределами Украины. В основном это женщины с детьми. И некоторые из них уже начали подавать на развод с мужчинами, оставшимися дома. Фокус спросил у адвоката и партнера юридической компании Arzinger Наталии Горбаль о причинах такой тенденции.

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Вы замечаете из своей практики, что выехавшие за границу женщины стали чаще расставаться с мужчинами, оставшимися в Украине?

Действительно, в целом процент таких разводов растет почти с каждой неделей. Я как раз была в командировке в Германии, и ко мне мгновенно обратилась женщина с таким запросом. К тому же она готова была проехать 80 км из своего города, чтобы проконсультироваться по этому вопросу. Ее муж остался в Харькове, а она с детьми уехала за границу и теперь хочет развестись.

Нельзя говорить, что такие разводы происходят именно из-за войны, это будет некорректно. Каждый такой кейс – это отдельная история, всегда есть какие-то личные причины. Если говорить именно об этой женщине из Германии, то у них с мужем проблемы в браке начались еще года за три до полномасштабного вторжения, но они не решались признать это. Война стала катализатором, запустившим определенные процессы. Когда женщина оказалась за границей, то решила, что у нее начинается новая жизнь и есть необходимость закрыть все старые вопросы, чтобы оставить прошлое в прошлом.

Есть и другая категория женщин. В их браке в Украине вроде бы все было хорошо, но когда они уехали за границу, то увидели другую жизнь. Они поняли, что не зависят от мужчины, что могут брать ответственность за себя и за детей, могут на "отлично" справиться с любыми вызовами. У них появилось совсем другое видение своей жизни за пределами Украины.

Наталия Горбаль уверена: женщины почувствовали, что именно сейчас могут изменить свою жизнь

Есть статистика, сколько таких разводов, связанных с войной?

К сожалению, такой обобщенной статистики нет. Даже официальную статистику по разводам 2022 года мы получим только в середине этого года, в лучшем случае. Почему? Важно понимать, что есть развод двух типов. Первые касаются супругов, не имеющих несовершеннолетних детей: мужчина и женщина подают заявление в органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) и через 30 дней, если не возникло вопросов, процесс развода завершается, и это сразу учитывается в статистике.

Но есть другой вид развода – через суд. И здесь мы можем проследить, сколько было подано исков о расторжении брака в прошлом году, но не можем сказать, сколько судебных решений по этим искам уже вступили в законную силу, потому что в большинстве случаев суды до сих пор продолжаются. Это происходит даже не потому, что суды очень нагружены или по другой административно-организационной причине. Это может быть также связано и с тем, что один из супругов находится в Украине, а другой — за границей. Соответственно, возникают проблемы с проведением судебных заседаний в режиме видеоконференций. К примеру, у женщины за рубежом может не быть доступа к интернету или нет соответствующего гаджета для подключения к заседанию в онлайн-режиме.

Развод во время войны: не только женщины

На ваш взгляд, таких кейсов станет больше в последующие годы?

Это трудно спрогнозировать, потому что у каждой семьи своя собственная история.

Прежде всего в результате войны женщины вдруг понимали, что их брак не отвечает собственным представлениям о счастливой семье. Украинки, просыпаясь от взрывов после вторжения, чувствовали важность и значение каждого дня своей жизни и именно поэтому им казалось крайне важным что-то изменить к лучшему. Пока есть время.

Решение о расторжении брака также возникало из-за страха за будущее и неуверенности, тотального отсутствия поддержки и уважения тех, кто рядом. То есть на поверхность поднималось чувство одиночества — и единственным выходом человек видел именно развод.

Хочу отметить: за границей у выехавших женщин не такая сладкая жизнь, как может показаться, они решают кучу проблем, и может на самом деле у них и нет особо времени на саморефлексию, но они начали задавать себе эти вопросы относительно брака, и этот процесс уже не остановить.

Впрочем, инициаторами разводов, конечно, выступают не только женщины, но и оставшиеся в Украине мужчины.

Какая у мужчин мотивация, в первую очередь?

Это опять же могут быть разные причины. Как-то ко мне в мессенджере обратился мужчина, написал: "Я под Бахмутом, хочу развестись. Я не знаю, буду ли завтра на этой земле или нет, поэтому для меня важно закрыть все свои вопросы". И здесь тоже речь, скорее всего, о том, что какие-то проблемы возникли еще до войны, но именно сейчас этот мужчина готов стать инициатором развода.

Но есть и совсем другие случаи. Так, летом 2022 года ко мне обратилась женщина, с которой захотел развестись муж. Как выяснилось, она с четырьмя детьми уехала в другую страну, а он остался в Днепре и у него появилась другая партнерша, как говорится, с низкой социальной ответственностью. Сначала она пришла "по вызову", а потом они как-то сошлись на постоянной основе. Такое тоже бывает.

Напомним, доктор Комаровский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что женщины не вернутся в Украину после завершения войны. Фокус поговорил с экономистом Алексеем Кущом, почему это выгодно странам Евросоюза.