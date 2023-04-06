Українки, які виїхали за кордон, розлучаються з чоловіками: запитали в адвокатки, що відбувається

Понад 8 млн українців через війну зараз знаходяться за межами України. Переважно це жінки з дітьми. І деякі з них вже почали подавати на розлучення з чоловіками, які залишились вдома. Фокус спитав в адвокатки та партнерки юридичної компанії Arzinger Наталії Горбаль про причини такої тенденції.

Related video

Ви помічаєте зі своєї практики, що жінки, які виїхали за кордон, стали частіше розлучатись з чоловіками, які залишились в Україні?

Дійсно, загалом відсоток таких розлучень зростає майже з кожним тижнем. Я якраз була у відрядженні в Німеччині, і до мене миттєво звернулась жінка з таким запитом. До того ж вона ладна була проїхати 80 км зі свого міста, щоб проконсультуватись щодо цього питання. Її чоловік залишився в Харкові, а вона з дітьми виїхала за кордон і тепер хоче розлучитись.

Не можна казати, що такі розлучення відбуваються саме через війну, це буде некоректно. Кожен такий кейс — це окрема історія, завжди є якісь особисті причини. От якщо говорити саме про цю жінку з Німеччини, то в них із чоловіком проблеми у шлюбі почались ще роки за три до повномасштабного вторгнення, але вони не наважувались визнати це. Війна стала каталізатором, що запустив певні процеси. Коли жінка опинилась за кордоном, то вирішила, що в неї починається нове життя і є необхідність закрити всі старі питання, щоб залишити минуле в минулому.

Є ще й інша категорія жінок. В їхньому шлюбі в Україні наче все було добре, але коли вони виїхали за кордон, то побачили інше життя. Вони зрозуміли, що не залежать від чоловіка, що можуть брати відповідальність за себе і за дітей, можуть на "відмінно" впоратись з будь-якими викликами. В них зʼявилось зовсім інше бачення свого життя за межами України.

Наталія Горбаль впевнена: жінки відчули, що саме зараз можуть змінити своє життя

Є статистика, скільки таких розлучень, повʼязаних з війною?

На жаль, такої узагальненої статистики немає. Навіть офіційну статистику щодо розлучень 2022 року ми отримаємо тільки в середині цього року, в кращому випадку. Чому? Важливо розуміти, що є розлучення двох типів. Перші стосуються подружжя, що не має неповнолітніх дітей: чоловік і жінка подають заяву до органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) і через 30 днів, якщо не виникло питань, процес розлучення завершується, і це відразу враховується в статистиці.

Але є інший вид розлучення — через суд. І тут ми можемо простежити, скільки було подано позовів про розірвання шлюбу минулого року, але не можемо сказати, скільки судових рішень за цими позовами вже набрали законної сили, бо в більшості випадків суди досі тривають. Це відбувається навіть не через те, що суди дуже навантажені або з іншої адміністративно-організаційної причини. Це може бути також повʼязано і з тим, що один із подружжя знаходиться в Україні, а інший — за кордоном. Відповідно виникають проблеми з проведенням судових засідань у режимі відеоконференцій. Наприклад, в жінки за кордоном може не бути доступу до інтернету або немає відповідного гаджета для підключення до засідання в онлайн-режимі.

Розлучення під час війни: не тільки жінки

На ваш погляд, таких кейсів побільшає в наступні роки?

Це важко спрогнозувати, бо у кожної сімʼї своя власна історія.

Насамперед через війну жінки раптом розуміли, що їхній шлюб не відповідає власним уявленням про щасливу сімʼю. Українки, прокидаючись від вибухів після вторгнення, відчували важливість і значення кожного дня свого життя і саме через це їм здавалось вкрай важливим щось змінити на краще. Поки є час.

Рішення про розірвання шлюбу також виникало через страх за майбутнє та невпевненість, тотальну відсутність підтримки та поваги від тих, хто поруч. Тобто на поверхню випливало відчуття самотності — і єдиним виходом людина бачила саме розлучення.

Хочу зазначити: за кордоном у тих жінок, які виїхали, не таке солодке життя, як може здатись, вони вирішують купу проблем, і може насправді в них і немає особливо часу на саморефлексію, але вони почали ставити собі ці питання щодо шлюбу, і цей процес вже не зупинити.

Втім, ініціаторами розлучень, звісно, стають не тільки жінки, але й чоловіки, які залишились в Україні.

Яка в чоловіків мотивація насамперед?

Це знову ж таки можуть бути різні причини. Якось до мене в месенджері звернувся чоловік, написав: "Я під Бахмутом, хочу розлучитись. Я не знаю, чи буду завтра на цій землі, чи ні, тому для мене важливо закрити всі свої питання". І тут теж мова, скоріш за все, що якісь проблеми виникли ще до війни, але саме зараз цей чоловік готовий стати ініціатором розлучення.

Але є і зовсім інші випадки. Так, влітку 2022 року до мене звернулась жінка, з якою захотів розлучитись чоловік. Як зʼясувалось, вона з чотирма дітьми поїхала в іншу країну, а він залишився у Дніпрі й в нього зʼявилась інша партнерка, як-то кажуть — з низькою соціальною відповідальністю. Спочатку вона прийшла "за викликом", а потім вони якось зійшлись на постійній основі. Таке теж буває.

Нагадаємо, доктор Комаровський в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що жінки не повернуться в Україну після завершення війни. Фокус поговорив з економістом Олексієм Кущем, чому це вигідно країнам Євросоюзу.