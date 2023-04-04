Доктор Комаровський заявив, що жінки не повернуться в Україну: чому це вигідно ЄС, — економіст

Країни Євросоюзу зацікавлені в робочій силі з України. В майбутньому там розроблять спеціальний трудовий механізм для українців на тривалий строк — без громадянства, але з правом на проживання, впевнений економіст Олексій Кущ. Фокус розпитав експерта, чи зможе Україна повернути своїх громадян додому після війни.

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Минулого тижня відомий український педіатр і ведучий Євген Комаровський в інтервʼю Дмитру Гордону сказав, що українські жінки, які після вторгнення росіян виїхали до Європи, вже не будуть повертатись в Україну. Навпаки, на його думку, після закінчення війни вони заохочуватимуть своїх чоловіків приєднатись до них, що спровокує ще одну хвилю міграції.

Про це ж ще в липні 2022 року казала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. Птухи Елла Лібанова в інтерв'ю "Суспільному". Науковиця переконана, що українки з вищою освітою, які виїхали в інші країни, можуть знайти за кордоном хорошу роботу і вже навряд повернуться додому.

Фокус спитав в економіста і фінансового аналітика Олексія Куща, чи такі ризики дійсно існують, як поводитимуться країни ЄС з українськими переселенцями в майбутньому та чи зможе Україна використати міжнародні фінансові програми для повернення своїх громадян.

Якби війна закінчилась у минулому році то більшість переселенців повернулись би додому

Діти як якір

"Якби війна закінчилась впродовж пів року після вторгнення, то, можливо, більш ніж половина українських біженців повернулась би додому. Але війна продовжується і за більш-менш раціональними оцінками триватиме ще перше півріччя 2024 року. Тому так — скоріше українські чоловіки приєднаються до дружин за кордоном, аніж навпаки", — коментує Кущ.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в країнах Європи сьогодні знаходиться понад 8 млн вимушених переселенців з України. В інтерв'ю "Економічній правді" заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук розказував, що за прогнозами НБУ впродовж 2023 року із країни виїдуть на 400 тисяч громадян більше, ніж повернуться, а наступного року до України повернуться на 800 тисяч громадян більше, ніж виїдуть за кордон.

За оцінками Куща, Україну цьогоріч залишать ще кілька мільйонів громадян.

"70-80% українців [з-поміж тих, що перебувають за кордоном] після війни залишаться в інших країнах", — впевнений він.

Діти стануть основною причиною, чому українці не захочуть повертатись Фото: Getty Images

Вже за той рік, що минув, багато жінок із дітьми в інших країнах встигли адаптуватись. Українки знайшли роботу, вчать мову, діти ходять до місцевих шкіл і обростають новою соціальною бульбашкою. Саме неповнолітні українці можуть стати головною причиною, через яку батьки не захочуть в майбутньому повертатись додому, впевнений економіст.

"Соціальна адаптація дітей буде тим якорем, який зможе заохотити українців залишатись в Європі, навіть якби вони самі й хотіли повернутись до України. Але діти ходитимуть до нормальних шкіл, в них зʼявляться нові друзі, і батьки будуть підлаштовуватись під це", — коментує Кущ.

Експерт називає українських дітей за кордоном "подарунком, який історія дала Європі".

"Вони дуже швидко соціалізуються і вже через 10 років взагалі не будуть відрізнятись від поляків, німців, французів, швейцарців, голландців і інших європейців", — впевнений він.

Українські переселенці: бонуси для Європи

Як вважає Кущ, Європа зацікавлена в тому, щоб молоді, здорові українці з дітьми залишались на території ЄС.

"Європа не хоче соціальних біженців, які просто живуть коштом виплат. Натомість країнам ЄС, де зараз демографічна криза, потрібні працелюбні мігранти, що створюватимуть додану вартість", — коментує економічний експерт.

Всіх українських переселенців за кордоном із трудової точки зору можна розділити на дві умовні групи:

висококваліфіковані працівники (інженери, лікарі);

низькокваліфіковані працівники (догляд за літніми людьми, прибирання тощо).

Європі сьогодні потрібні як перші, так і другі, підкреслює Кущ. Але щоб вони не стали тягарем, а дійсно влились в економіку і стали ефективною часткою загальної системи, уряди країн не поспішають надавати українцям статус біженців. Як прогнозує експерт, з часом у ЄС буде розроблений спеціальний трудовий механізм для українців на тривалий строк — без громадянства, але з правом на проживання в країні.

"Думаю, що це буде щось на зразок американської грін-карти, така собі європейська "грін-карта", — пояснює він.

Цьогоріч у ЄС може виїхати ще кілька мільйонів людей, впевнений Кущ Фото: Getty Images

Європейські фінансові програми не допоможуть

Єдине, що зможе повернути українців додому після перемоги, — це повністю новий підхід до економіки в Україні, вважає експерт.

"Якщо Україна експортуватиме аграрну сировину, то додому ніхто не буде повертатись. Люди захочуть приїхати, якщо економіка йтиме шляхом збільшення доданої вартості, якщо в нас буде створюватись нове індустріальне ядро, що потребуватиме висококваліфікованої робочої сили. Якщо буде створений прошарок мікропідприємств — і не так, як зараз, а з повним їх звільненням від будь-яких регулятивних податкових процедур, то ось це стане магнітом для українців", — говорить він.

Втім, не варто розраховувати, що ті гроші, які сьогодні світ і, власне, Європа, готові давати на відновлення України, зможуть вкладатись в переосмислення української економіки, зауважує Кущ. Єдине, на що партнери погодяться для засвоєння цих коштів, — це відбудова української інфраструктури. До наступної зими в країні створять всі умови для повного відновлення тепло- й енергопостачання, бо країни ЄС не зацікавлені в тому, щоб на додачу до сьогоднішніх переселенців до них з України поїхали ще й пенсіонери.

Європа зацікавлена в тому, щоб повністю відновити пошкоджену інфраструктуру в Україні

Нагадаємо, Фокус запитав в українців, що вони думають про примусове повернення чоловіків із ЄС. При цьому голова адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець в коментарі нам заявив, що українським чоловікам в ЄС не загрожує екстрадиція, оскільки в законі не передбачено норм, які забороняють виїзд із країни.