Доктор Комаровский заявил, что женщины не вернутся в Украину: почему это выгодно ЕС, — экономист

Страны Евросоюза заинтересованы в рабочей силе из Украины. В будущем там будет разработан специальный трудовой механизм для украинцев на длительный срок — без гражданства, но с правом на проживание, уверен экономист Алексей Кущ. Фокус расспросил эксперта, сможет ли Украина вернуть своих граждан домой после войны.

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На прошлой неделе известный украинский педиатр и ведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону сказал, что украинские женщины, выехавшие в Европу после вторжения россиян, уже не будут возвращаться в Украину. Напротив, по его мнению, после окончания войны они будут уговаривать своих мужей присоединиться к ним, что спровоцирует еще одну волну миграции.

Об этом же еще в июле 2022 года говорила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова в интервью "Суспільному". Ученая убеждена, что уехавшие в другие страны украинки с высшим образованием могут найти за границей хорошую работу и уже вряд ли вернутся домой.

Фокус спросил у экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, действительно ли такие риски существуют, как будут вести себя страны ЕС с украинскими переселенцами в будущем и сможет ли Украина использовать международные финансовые программы для возвращения своих граждан.

Если бы война закончилась в прошлом году, большинство переселенцев вернулись бы домой

Дети как якорь

"Если бы война закончилась в течение полугода после вторжения, может быть, более половины украинских беженцев вернулись бы домой. Но война продолжается и по более или менее рациональным оценкам продлится еще первое полугодие 2024 года. Поэтому да — скорее украинские мужчины присоединятся к женам за границей, чем наоборот", — комментирует Кущ.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в странах Европы сегодня находится более 8 млн вынужденных переселенцев из Украины. В интервью "Экономической правде" заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук рассказывал, что по прогнозам НБУ в течение 2023 года из страны выедут на 400 тысяч граждан больше, чем вернутся, а в следующем году в Украину вернутся на 800 тысяч граждан больше, чем выедут за границу.

По оценкам Куща, Украину в этом году оставят еще несколько миллионов граждан.

"70-80% украинцев [из числа находящихся за границей] после войны останутся в других странах", — уверен он.

Дети станут основной причиной, почему украинцы не захотят возвращаться Фото: Getty Images

Уже за прошедший год многие женщины с детьми в других странах успели адаптироваться. Украинки нашли работу, учат язык, дети ходят в местные школы и обрастают новым социальным пузырем. Именно несовершеннолетние украинцы могут стать главной причиной, по которой родители не захотят в будущем возвращаться домой, уверен экономист.

"Социальная адаптация детей будет тем якорем, который сможет убедить украинцев оставаться в Европе, даже если бы они сами и хотели вернуться в Украину. Но дети будут ходить в нормальные школы, у них появятся новые друзья, и родители будут подстраиваться под это", — комментирует Кущ.

Эксперт называет украинских детей за границей "подарком, который история сделала Европе".

"Они очень быстро социализируются и уже через 10 лет вообще не будут отличаться от поляков, немцев, французов, швейцарцев, голландцев и других европейцев", — уверен он.

Украинские переселенцы: бонусы для Европы

Как считает Кущ, Европа заинтересована в том, чтобы молодые здоровые украинцы с детьми оставались на территории ЕС.

"Европа не хочет социальных беженцев, которые просто живут за счет выплат. Зато странам ЕС, где сейчас демографический кризис, нужны трудолюбивые мигранты, которые будут создавать добавленную стоимость", — комментирует экономический эксперт.

Всех украинских переселенцев за границей с трудовой точки зрения можно разделить на две условные группы:

высококвалифицированные работники (инженеры, врачи и др.);

низкоквалифицированные работники (уход за пожилыми людьми, уборка и т.д.).

Европе сегодня нужны как первые, так и вторые, подчеркивает Кущ. Но чтобы они не стали обузой, а действительно влились в экономику и превратились в эффективную часть общей системы, правительства стран не спешат давать украинцам статус беженцев. Как прогнозирует эксперт, со временем в ЕС будет разработан специальный трудовой механизм для украинцев на длительный срок без гражданства, но с правом на проживание в стране.

"Думаю, что это будет что-то вроде американской грин-карты, эдакая европейская "грин-карта", — объясняет он.

В этом году в ЕС может выехать еще несколько миллионов человек, уверен Кущ Фото: Getty Images

Европейские финансовые программы не помогут

Единственное, что сможет вернуть украинцев домой после победы, это совершенно новый подход к экономике в Украине, считает эксперт.

"Если Украина будет экспортировать аграрное сырье, то домой никто не будет возвращаться. Люди захотят приехать, если экономика будет идти по пути увеличения добавленной стоимости, если у нас будет создаваться новое индустриальное ядро, которое потребует высококвалифицированной рабочей силы. Если будет создана прослойка микропредприятий — и не так, как сейчас, а с полным их освобождением от любых регулятивных налоговых процедур, вот это станет магнитом для украинцев", — говорит он.

Впрочем, не стоит рассчитывать, что те деньги, которые сегодня мир и собственно Европа, готовы давать на восстановление Украины, смогут вкладываться в переосмысление украинской экономики, отмечает Кущ. Единственное, на что партнеры согласятся для освоения этих средств, — это восстановление украинской инфраструктуры. До следующей зимы в стране создадут все условия для полного возобноления тепло- и энергоснабжения, потому что страны ЕС не заинтересованы в том, чтобы в дополнение к сегодняшним переселенцам к ним из Украины уехали еще и пенсионеры.

Европа заинтересована в том, чтобы полностью восстановить поврежденную инфраструктуру в Украине

Напомним, Фокус спросил у украинцев, что они думают о принудительном возвращении мужчин из ЕС. При этом глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец в комментарии нам заявил, что украинским мужчинам в ЕС не грозит экстрадиция, поскольку в законе не предусмотрены нормы, запрещающие выезд из страны.