"Шлях" в Европу и обратно. Что думают украинцы о принудительном возвращении мужчин из ЕС

26 марта государственная пограничная служба сообщила, что все мужчины, которые незаконно выехали в ЕС и Молдову, будут возвращены обратно в Украину. По словам ведомства, такие мужчины не смогут получить статус беженца в Евросоюзе и будут привлечены к ответственности. Фокус пообщался с украинцами, которые покинули страну после начала полномасштабной войны с РФ, используя как законные, так и не очень способы выезда.

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"Шлях" в Европейский союз

В условиях военного положения мужчинам в возрасте 18–60 лет запрещен выезд из территории Украины. Однако погранслужба предоставляет определенный перечень лиц, кому разрешается пересекать государственную границу.

Категории граждан, которым разрешается выезд из Украины:

Снятые с воинского учета по состоянию здоровья

Временно непригодные к военной службе (при временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев выезд разрешен при наличии подтверждающих документов)

Родители троих и более детей

Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей

Мужчины с инвалидностью I-III группы

Сопровождающие инвалидов

Сопровождающие на лечение

Мужчины с постоянным местожительством за границей

Водители и волонтеры

Система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям легально пересекать границу во время военного положения. Главное условие использования системы "Шлях" – украинец обязан отчитаться о ведении волонтерской деятельности. Для этого требуется обоснование от организаций, учреждений, собирающих или передающих гуманитарную помощь.

Изначально система была создана с целью предотвращения коррупционных рисков во время выдачи разрешения на пересечение границы. Но уже через несколько месяцев анонимные Телеграм-каналы стали предлагать выезд из через систему "Шлях". Стоимость такой услуги составляла от 700 до 2 000 долларов.

8 марта в пресс-центре СБУ сообщили, что ведомство заблокировало 26 Телеграм-каналов, которые помогали мужчинам призывного возраста покинуть Украину. Несмотря на решительные действия силовых органов, согласно информации временной следственной комиссии Верховной Рады, более 9 тысяч мужчин не вернулись в Украину после того, как выехали в ЕС с помощью системы "Шлях".

В комментарии Фокусу глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что украинским мужчинам в ЕС не грозит экстрадиция, поскольку в законе не предусмотрены нормы, запрещающие выезд из страны.

"Также нет нормы, которая возлагала бы на этих мужчин какую-то уголовную или административную ответственность. В начале военного положения некоторые депутаты пытались вносить изменения касательно уголовной ответственности за невозврат мужчин. Но такого не произошло. Подобные заявления пограничной службы — это манипуляция, потому что для украинцев они хотят, чтобы это звучало, как "мужчины, которые выехали и не вернулись", а для международного сообщества, чтобы звучало как "мужчины, которые незаконно пересекли границы, минуя пункт пропуска", – рассказывает юрист.

Квоты для лиц с уходом за инвалидами

Оформление ухода за инвалидами-родственниками – один из официальных способов покинуть Украину во время военного положения, основания для которого сложно подделать незаконным путем. После российского вторжения, мужчины, желающие выехать в ЕС, стали оформлять уход за родственниками с инвалидностью.

Но если статус опекуна инвалида позволяет выезжать из страны неопределенное количество раз, то человек, который получил право на уход, может пересечь государственную границу лишь однажды.

Летом 2022 года Алексей (имя изменено), оформив уход за двоюродным дядей-колясочником, выехал из Украины. 25-летний мужчина, который сейчас находится в Европейском Союзе, рассказывает о неочевидной, но официальной процедуре выезда.

"Сначала нужно прийти в исполком населенного пункта и подать документы для оформления ухода — так я и поступил. Через две недели мне пришел ответ городского совета с разрешением на уход и последующий выезд. Уже по дороге в ЕС возник конфликт, когда военные на блокпосту, который находится за несколько километров до границы, стали мне возражать и говорить, что двоюродный дядя – это недостаточная степень родства для оформления выезда и нужно возвращаться обратно. Мы с ними спорили, кто прав, нас пропустили на пропускной пункт, где пограничники спокойно поставили штамп и мы выехали", – рассказывает мужчина.

Польский пограничник Фото: Getty Images

По его словам, сейчас родственник, благодаря которому он пересек границу, находится в другой стране ЕС. Алексей общается с дядей, но не скрывает, что уход оформлялся не из-за заботы, а ради возможности въехать в Европейский Союз. Официальная процедура оформления дает уверенность в том, что его не вернут обратно.

"Знаю, что сейчас появилось все больше желающих выезжать благодаря "квоте" инвалидов, пытаясь оформить уход. Я не переживаю, что из-за ажиотажа попробуют вернуть обратно, потому что у меня нет условий обязательного возвращения. Даже если закон об инвалидах изменят, то он не имеет обратной силы. Ко мне не могут применяться нормы, которые, предположим, будут приняты в будущем. Да и полагаю, что изменения будут касаться тех, кто выезжал через "Шлях", – говорит собеседник.

Алексей рассказывает, что в ЕС общается с украинцами, которые выехали из страны после вторжения России, но тему возвращения они не обсуждают. По его словам, трудоустройство – это не основная цель миграции в Европу.

"Нахожусь здесь из-за банального ощущения безопасности, стабильного психологического состояния и прогнозируемости действий. Я – человек, который не имеет малейшего понимания военного дела, не вижу себя на фронте. В основном мужчины выезжают не с целью заработать, а просто чтобы пытаться жить. Выехав из Украины, я поменял свое мировоззрение. У меня нет желания привязываться к какому-то месту и предпочитаю больше путешествовать, пока позволяет возраст. Я не исключаю, что вернусь в домой, когда закончится война", – признается Алексей.

Пограничная служба сообщает, что выезд разрешается мужчинам, которые оформили уход за инвалидами I-III группы.

Елена вместе с двумя несовершеннолетними детьми и 35-летним мужем живет в Киеве. В комментарии Фокусу, женщина рассказывает, как медицинская комиссия отказала мужу в оформлении ухода за ее матерью с инвалидностью II группы для разрешения на выезд из Украины.

"В законе не прописаны никакие детали. Поэтому врачи от себя, видимо, в связи со "спросом", решили, что инвалид должен не только быть официально инвалидом и иметь соответствующие документы, но и, например, не быть способным к самостоятельному употреблению еды, не может держать ложку. Хотя у моей мамы когнитивные нарушения и психиатрический диагноз. При чем тут ложка?" – говорит собеседница.

По словам Елены, оформление ухода комиссии рассматривают только исходя из физического состояния инвалида. Не принимается во внимание, что это может быть человек с психиатрическим диагнозом, который со временем усугубится, если близкие люди перестанут контролировать состояние больного.

"Это популярная история в нашей психиатрии. Врачей не волнует будущее, оценивают только нынешнюю картину. Мое личное мнение – их задача не позволять выезжать тем, кто может уехать. Они оценивают то, что моя мать сама ездит в больницу и сама принимает лекарства, но их не волнует, что так было не всегда, что это наш труд и контроль. Человек никак не сможет прожить в столице без нашей финансовой и моральной поддержки", – подытоживает женщина.

Побег через оккупированные территории

Один из самых опасных, при этом неконтролируемых пограничной службой способов выехать из Украины – нелегальные перевозки через оккупированные Донецк, Луганск и Крым.

Так, 16 февраля Служба безопасности Украины задержала организатора и руководителя одной из подобных компаний-перевозчиков. По информации СБУ, еженедельно десятки мужчин пользовались поездками на оккупированные территории. Стоимость услуги для одного пассажира составляла 250 евро в одну сторону. Сообщается, что часть полученных доходов организаторы "рейсов" перечисляли в бюджет "ДНР" в виде "налогов" за коммерческую деятельность.

Как рассказывает в комментарии Фокусу 40-летний Евгений (имя изменено), который воспользовался такой "путевкой" через оккупированные города, автобус на украинских номерах доезжает до определенного места в серой зоне, после чего пассажиры пересаживаются в автобус с российскими номерами. Также, по его словам, на блокпостах российские военные устраивают фильтрационные мероприятия. Время проверки не ограничено и может занять от часа до нескольких дней.

Украина пока не намерена смягчать правила выезда для мужчин

"После начала полномасштабной войны я отправил свою семью в Европу. Со временем, когда возникли проблемы с работой в Украине, принял решение переехать к семье – искал разные варианты, и мне предложили выезд через Крым. Для меня главное — семья, поэтому рискнул и поехал. Было страшно, потому что это может быть поездка в один конец. Почистили лишнюю информацию в телефоне, потому что понимали, что россияне будут их проверять. Некоторых мужчин задерживали и проводили собеседования. Заставляли записывать на камеру видео, в котором они рассказывали, что якобы поддерживают российскую агрессию и так называемую "СВО". После записи видео отпускали. Со стороны гражданина – это не самый лучший поступок, но люди делали это ради семьи", – рассказывает Евгений.

Собеседник не переживает, что миграционные службы Европейского Союза вернут его обратно в Украину.

"В таком случае, нужно будет возвращать всех мужчин, которые выезжали из оккупации, а их тысячи. И разделить, кто из них выезжал из оккупированного города, а кто пользовался маршрутами, чтобы приехать к семье, невозможно. Кто-то здесь уже начал новую жизнь", – говорит Евгений.

Побег с оккупированных территорий – через Россию

Многие украинские мужчины попадают в Европу не по собственному желанию, а в результате оккупации РФ родного города.

Максим (имя изменено) выехал из оккупированной Луганской области в августе 2022 года. 26-летний мужчина признается – мог уехать раньше, но после публикации преступлений российских военных против гражданского населения в Ирпене и Буче переживал за пожилых родителей. Как рассказывает собеседник – работать под контролем захватчиков отказался принципиально, но когда деньги стали заканчиваться, решил мигрировать в Европу, транзитом через Россию.

"Вместе с друзьями решили, что будем выезжать, потому что ситуация ухудшалась. На границе с РФ нас задержали и отправили на допрос ФСБ. Первое, что они потребовали – раздеться, проверяли татуировки. Постоянно психологически атаковали, оскорбляли украинскую власть и историю. Забрали все документы и запугивали, что я должен подписать контракт для службы в "ДНР". Но спустя час все-таки отпустили", – говорит Максим.

После проверки российскими оккупантами мужчина вместе с друзьями провел ночь в Воронеже и на следующий день поехал на рейсовом автобусе в Латвию. По его словам, в тот день в салоне были только украинцы.

"Это были не только жители восточных регионов, но и люди из Западной Украины, которые на момент вторжения находились у родственников в Запорожской или Херсонской области. До Литвы мы практически не общались, не спрашивали историю друг друга, потому что боялись, что нас могут в любой момент задержать россияне. Когда оказались на территории ЕС – стало легче. После получения британской визы переехал работать на ферму в Норвич. Здесь вместе со мной работают десятки украинцев", – говорит Максим.

Большинство мужчин не собираются возвращаться в Украину даже после окончания войны, рассказывает собеседник. А те, кто пересекал границу нелегально, не переживают о том, что государство инициирует их возвращение.

"Если я буду обязан вернуться в Украину – я это сделаю. Но пока что я здесь. Это моя мечта с детства – побывать в самой "футбольной" стране. Но тяжело морально здесь находиться, когда родители живут в оккупации, а самые близкие друзья либо на фронте, либо под обстрелами. Каждое утро корю себя за то, что я здесь, а не в Украине. Но понимаю, что пока тут зарабатываю, то могу помочь своим друзьям, семье и армии. Я обязательно вернусь, хоть и понимаю, что нужно будет пройти через неприятные моменты осуждения", – заканчивает собеседник.

По горам и вплавь – на собственный риск

Пытаясь выехать из Украины военнообязанные мужчины часто прибегают к нестандартным и опасным методам.

Так, 27 августа 2022 года украинские пограничники задержали мужчину, который при пересечении границы выдавал себя за многодетного отца, предъявив поддельные документы несуществующих детей.

27 января 2023 года пограничники отдела "Вилок" задержали уклониста, который притворялся женщиной.

16 марта 2023 года, украинец, пытавшийся нелегально пересечь границу с Румынией, утонул в реке Тиса. Также 13 декабря 2022 года были задержаны мужчины, которые пытались переплыть Тису с помощью надувных детских кругов.

Несмотря на регулярные задержания, "пешие туры" в Европейский союз продолжаются. В комментарии Фокусу 50-летний Николай (имя изменено) рассказывает, как попал на территорию Словакии.

"В начале марта мы с женой и дочкой уехали в Ужгород, после чего они уехали на машине в Венгрию. А я через местных нашел проводников через горы. Ты ему платишь определенную сумму (в моем случае — 2 тысячи долларов), и вы вместе идете к границе Словакии. Шли ночью через горы. Было очень страшно и физически тяжело. По пути несколько раз прощался с жизнью. Горы, ночь, светит луна, а в голове мысли, что не дойду. Сейчас мы с семьей находимся в Германии, оформили документы и нам тут все нравится. Возвращаться пока не планируем", – говорит Николай.

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Как объясняют мужчины, сумевшие перебраться на территорию ЕС, отсутствие штампа о выезде в загранпаспорте не является проблемой. В Европе можно сослаться на утерянный документ. Александр рассказывает как его товарищ по полям переходил границу Украины с Румынией

"На границе проводник показывает маршрут/карту, где, по его словам, нет пограничников. Это все на собственный страх и риск. Если в итоге получается добраться до страны ЕС, то у тебя есть вариант пойти в украинское представительство и сообщить о потере загранпаспорта. Также можно платно получить печать о въезде в ЕС при регистрации временного вида на жительство", – рассказывает Александр.

Мужчины уверены, что в случае успешного оформления нового загранпаспорта или ВНЖ узнать о нелегальном пересечении границы практически невозможно. Поэтому собеседники сомневаются в том, что Украина сможет вернуть их обратно во время военного времени.

Никто никуда не едет. Позиция государства

Несмотря на периодические обсуждения в социальных сетях, Украина пока не намерена смягчать правила выезда для мужчин.

Еще в мае 2022 года президент Владимир Зеленский резко отреагировал на петицию о разрешении на выезд мужчинам, заявив, что "петиция должна адресоваться родителям, которые потеряли сыновей — воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину".

С недавних пор, запрет о выезде распространяется не только на рядовых украинцев, но и на политиков. 23 января Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает ограничения на выезд за границу для депутатов и министров.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, государство наоборот намеренно усложнить условия пересечения границы после того, как некоторые артисты безвозвратно покинули страну, воспользовавшись разрешением от Министерства культуры.

Чиновник заявил, что такие украинцы не уважают законы и не возвращаются из командировок за границу.

Заявления пограничной службы о возврате мужчин из-за рубежа юрист Ростислав Кравец называет нарушением Конституции.

"Это превышение служебных полномочий. Слова о возврате – это не более, чем крайне опасное и дискредитирующее Украину заявление в глазах международного сообщества. Украина не является тоталитарной страной. С такими заявлениями они фактически превращают нашу страну в подобие Северной Кореи. Международное сообщество может только выразить глубокую обеспокоенность профессиональным уровнем украинских чиновников", – говорит Кравец.

Собеседник предполагает, что после победы в войне против России государственную пограничную службу ждут реформы — по примеру правоохранительных органов и судебной системы.