В Украине перекрыли нелегальную перевозку людей в Донецк и Крым (фото)

Преступную схему организовал и воплотил в жизнь руководитель одной из столичных компаний-перевозчиков. К своему "промыслу" он привлек также сыновей, которые пребывали за рубежом.

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В Киеве злоумышленники наладили незаконную схему перевозки пассажиров во временно оккупированные ВС РФ Крым и Донецк. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Маршрут пролегал через страны Центральной Европы, а дальше — в Россию. "Перевозчики" заезжали во временно оккупированные регионы Украины с территории России.

Для беспрепятственного проезда по территории страны-агрессора перед границей с РФ водитель пересаживал пассажиров в другой автобус на российских номерах (он также принадлежал одному из подозреваемых).

По информации следователей, еженедельно "дельцы" перевозили таким образом десятки клиентов. Стоимость услуги для одного пассажира составляла 250 евро в одну сторону.

При этом часть полученных доходов организаторы "рейсов" перечисляли в бюджет "ДНР" в виде "налогов" за коммерческую деятельность.

Сотрудники СБУ уже задержали по подозрению в совершении этого преступления руководителя одной из столичных компаний-перевозчиков. К противоправной деятельности он привлек двух своих сыновей, находящихся за границей. Для нелегальных перевозок дельцы использовали шесть автобусов из автопарка предприятия.

Во время обысков в офисе и по месту жительства организатора схемы стражи порядка обнаружили бортовые журналы, маршрутные листы, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

[ + – ] Одному из руководителей столичной транспортной компании предъявили подозрение в совершении преступления Фото: СБУ

Напомним, ранее СБУ перекрыла канал нелегального выезда военнообязанных из Украины. Мужчинам-военнообязанным предлагали пересечь границу по фальшивым документам перевозчиков гуманитарки и волонтеров.

В начале февраля Фокус также писал о том, что капитан российского судна подозревается в перевозке награбленного зерна. Установлено, что подозреваемый за 2022 год трижды заходил в закрытый морской порт "Севастополь". Там судна загружают награбленным украинским зерном.