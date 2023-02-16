В Україні перекрили нелегальне перевезення людей до Донецька та Криму (фото)

Злочинну схему організував і втілив у життя керівник однієї зі столичних компаній-перевізників. До свого "промислу" він залучив також синів, які перебували за кордоном.

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У Києві зловмисники налагодили незаконну схему перевезення пасажирів у тимчасово окуповані ЗС РФ Крим та Донецьк. Інформація про це з'явилась в офіційному Telegram-каналі відомства.

Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі до Росії. "Перевізники" заїжджали до тимчасово окупованих регіонів України з території Росії.

Для безперешкодного проїзду територією країни-агресора перед кордоном з РФ водій пересаджував пасажирів до іншого автобуса на російських номерах (він також належав одному з підозрюваних).

За інформацією слідчих, щотижня "ділки" перевозили таким чином десятки клієнтів. Вартість послуги для одного пасажира складала 250 євро в один бік.

При цьому частину одержаних доходів організатори "рейсів" перераховували до бюджету "ДНР" у вигляді "податків" за комерційну діяльність.

Співробітники СБУ вже затримали за підозрою у скоєнні цього злочину керівника однієї із столичних компаній-перевізників. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном. Для нелегальних перевезень ділки використали шість автобусів із автопарку підприємства.

Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чернові записи з доказами незаконної діяльності.

[ + – ] Одному з керівників столичної транспортної компанії висунули підозру в скоєнні злочину Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ перекрила канал нелегального виїзду військовозобов'язаних із України. Чоловікам-військовозобов'язаним пропонували перетнути кордон за фальшивими документами перевізників гуманітарки та волонтерів.

На початку лютого Фокус також писав про те, що капітан російського судна підозрюється у перевезенні награбованого зерна. Встановлено, що підозрюваний за 2022 рік тричі заходив до закритого морського порту "Севастополь". Там судна завантажують награбованим українським зерном.