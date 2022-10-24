Вдавали волонтерів: СБУ перекрила канал нелегального виїзду військовозобов'язаних з України (фото)

Чоловікам-військовозобов'язаним пропонували перетнути кордон за фальшивими документами перевізників гуманітарки та волонтерів.

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У Київській і Черкаській областях налагодили переправлення призовників за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги. Співробітники Служби безпеки України вже ліквідували цей нелегальний "бізнес" і затримали організаторів, йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному каналі служби у телеграмі.

Відомо, що нелегальний трафік організували шість зловмисників. Трьох із них у процесі спецоперації у Київській області затримали.

Своїм "клієнтам" вони пропонували незаконно перетнути український кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. Вартість "послуги" — від 1,5 до 5,5 тис. доларів.

[ + – ] За свої "послуги" організатори нелегального трафіку вимагали тисячі доларів Фото: СБУ

Призовникам оформляли фальшиві документи. Також організатори вносили про них неправдиву інформацію у державну систему "Шлях".

А в Черкаській області "бізнесмени" пропонували чоловікам, які підлягають призову в армію, виїхати з країни за підробленими посвідченнями "волонтерів".

Організаторів цього нелегального трафіку також затримали. Як запобіжний захід їм обрали утримання під вартою.

[ + – ] Зловмисників, які нелегально переправляли українських чоловіків за кордон, затримали

Раніше Фокус писав про те, як покарають ухильників від служби у воєнний час. Судова практика щодо ухилення від служби сформувалася і налічує уже десятки вироків щодо притягнення до відповідальності винних. Майже завжди сторони йдуть на угоду.

Крім того, ми інформували своїх читачів про те, як зміняться правила переміщення військовозобов'язаних. Адже Генштаб скасував дію порядку отримання військовозобов'язаних дозволів на пересування Україною.