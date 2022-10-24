Прикидывались волонтерами: СБУ перекрыла канал нелегального выезда военнообязанных из Украины (фото)

Мужчинам-военнообязанным предлагали пересечь границу по фальшивым документам перевозчиков гуманитарки и волонтеров.

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В Киевской и Черкасской областях наладили переправку призывников за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи. Сотрудники Службы безопасности Украины уже ликвидировали этот нелегальный "бизнес" и задержали организаторов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале службы в Телеграме.

Известно, что нелегальный трафик организовали шесть злоумышленников. Троих из них в ходе спецоперации в Киевской области задержали.

Своим "клиентам" они предлагали незаконно пересечь украинскую границу под видом представителей общественных организаций, занимающихся перевозкой международной гуманитарной помощи. Стоимость "услуги" — от 1,5 до 5,5 тыс. долларов.

[ + – ] За свои "услуги" организаторы нелегального трафика требовали тысячи долларов Фото: СБУ

Призывникам оформляли фальшивые документы. Также организаторы вносили о них неправдивую информацию в государственную систему "Шлях".

А в Черкасской области "бизнесмены" предлагали мужчинам, которые подлежат призыву в действующую армию, выехать из страны по поддельным удостоверениям "волонтеров".

Организатор этого нелегального трафика тоже задержали. В качестве меры пресечения им избрали содержание под стражей.

[ + – ] Злоумышленников, которые нелегально переправляли украинских мужчин за границу, задержали

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