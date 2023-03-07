В Украине пересмотрят правила выезда мужчин из страны: разъяснение Данилова (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что шестеро украинцев уехали за границу как артисты и не вернулись. Чиновник поддерживает внесение изменений в законодательство, которые усложнят условия выезда для мужчин.

Related video

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего обсудят разрешения мужчин на выезд за границу. Министрам подготовят отчеты для рассмотрения этого вопроса, сообщил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"На заседании Ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению президента, вопрос — кто, сколько, какие ведомства давали разрешения — будет на повестке дня", — заявил Данилов.

По словам чиновника, украинцы не уважают законы и не возвращаются из командировок за границу. Данилов сообщил о шести таких случаях.

"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможности командировки делать за границу, нужно обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину", — рассказал секретарь СНБО.

[ + – ] Интервью с Алексеем Даниловым (о выезде мужчин за границу с 8:45)

Сам Данилов поддерживает изменения в законодательстве, которые усложнят условия выезда из Украины для мужчин призывного возраста. По его словам, речь здесь о справедливости, ведь каждый должен помогать стране, чем может. В этом контексте должностное лицо коснулось недавнего инцидента с украинским комиком.

"Все должны прилагать усилия для нашей победы. Не можешь воевать? Пожалуйста, работай, плати налоги. Не можешь работать? Помогай, как можешь. Но вот так позорить страну – это не позволено никому", — сказал чиновник.

Стендаперу Андрею Щегелю Данилов предсказал выступления "в другом месте" по возвращении в Украину.

Напомним, юморист Андрей Щегель заявил в интервью, что уехал в Турцию с разрешения МКИП и возвращаться не планирует. Также он признался, что получил три повестки. "Это выбор ребят — гибнуть", — сказал Щегель. В Минкульте действия комика назвали "недопустимыми".

Позже Щегель прокомментировал скандал вокруг своих заявлений. Сказал, что у Украины нет шансов на цивилизованную жизнь, и назвал украинцев самой большой мотивацией не возвращаться домой.

Однако затем стендапер опубликовал видео с извинениями, где обвинил журналистов в вырывании его фраз из контекста.