В Україні переглянуть правила виїзду чоловіків із країни: роз'яснення Данілова (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що шестеро українців виїхали за кордон як артисти та не повернулись. Посадовець підтримує внесення змін у законодавство, які ускладнять умови виїзду для чоловіків.

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На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача обговорять дозволи чоловікам на виїзд за кордон. Міністрам підготують звіти для розгляду цього питання, повідомив у ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи – буде на порядку денному", — заявив Данілов.

За словами посадовця, українці не поважають закони та не повертаються з відряджень за кордон. Данілов повідомив про шість таких випадків.

"На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну", — розповів секретар РНБО.

[ + – ] Інтерв'ю з Олексієм Даніловим (про виїзд чоловіків за кордон з 8:45)

Сам Данілов підтримує зміни до законодавства, що ускладнять умови виїзду з України для чоловіків призовного віку. За його словами, мова тут про справедливість, адже кожен має допомагати країні чим може. У цьому контексті посадовець торкнувся нещодавнього інциденту з українським коміком.

"Всі мають докладати зусиль для нашої перемоги. Не можеш воювати? Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати? Допомагай, як можеш. Але от отак ганьбити країну – це не дозволено нікому", — сказав посадовець.

Стендаперу Андрію Щегелю Данілов передбачив виступи "в іншому місці" після повернення в Україну.

Нагадаємо, гуморист Андрій Щегель заявив у інтерв’ю, що виїхав у Туреччину з дозволу МКІП та повертатись не планує. Також він зізнався, що отримав три повістки. "Це вибір хлопців — гинути", — сказав Щегель. У Мінкульті дії коміка назвали "неприпустимими".

Пізніше Щегель прокоментував скандал навколо своїх заяв. Сказав, що в України немає шансів на цивілізоване життя, та назвав українців найбільшою мотивацією не повертатись додому.

Однак потім стендапер опублікував відео з вибаченнями, де звинуватив журналістів у вириванні його фраз із контексту.