"Провокація — робота коміка": скандальний стендапер Щегель записав відео з вибаченнями

За словами гумориста, останню "емоційну промову", де він називає Україну "цирком із попаяними дебілами", нібито вирвали з контексту. Щегель запевняє, що це була його "гнівна та безпорадна реакція" на отримані погрози.

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Український стендапер Андрій Щегель, який виїхав у Туреччину й оскандалився через слова про те, що українські захисники гинуть на війні за власним вибором, у понеділок, 6 березня, опублікував в Instagram відео з вибаченнями.

Зокрема, комік каже, що під час інтерв'ю із журналістом Романом Скрипіним він мав на увазі, що українці "свідомо обирають Україну" та вирішують боротися за неї проти загарбників.

Він також наголошує, що його останнє відеозвернення, де він називає Україну "цирком із попаяними дебілами", журналісти нібито вирвали з контексту. При цьому Щегель зазначає, що його слова є лише "гнівною і безпорадною реакцією" на погрози розправи та вбивства, які він та його близькі почали отримувати після інтерв'ю.

"Я прошу вибачення в усіх, кому скандал із моєю участю приніс страждання", — сказав Щегель, додавши, що провокація є роботою коміка.

Водночас гуморист вважає, що "полювання на відьом" та "пошук ворогів" вийшли за межі розумного.

"Я запевняю вас, що хотів бути з вами відвертим, тому що поважаю вас. І вважаю, що той, хто говорить неприємну правду, набагато безпечніший від того, хто говорить те, що люди хочуть почути", — додав стендап-комік.

За його словами, Україна має "справжніх ворогів", і він до них не входить.

Скандал зі Щегелем: що сталося?

Комік Андрій Щегель розповів в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну (відео опубліковано 1 березня), що проігнорував три повістки у військкомат і поїхав у Туреччину за допомогою тимчасового дозволу від Міністерства культури. При цьому артист вирішив залишитись за кордоном. Щегель підкреслив, що так "реалізував своє право на охоронне життя".

При цьому гуморист сказав, що українські захисники гинуть на війні, бо це їхній вибір.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто змушений зараз захищати Україну, тому що він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії і, мабуть, у світі зараз", — прокоментував він.

Заява Щегеля викликала різко негативну реакцію в української громадськості. Після цього стендапер записав відео, в якому він звинуватив українців у тому, що вони не підтримали його після інтерв'ю.

"Україна — йо**ний цирк із попаяними дебілами, які не мають шансів на цивілізоване життя взагалі ніякого. Люди — йо**ні щури, які не можуть подумати головою, заперечити, підтримати і щось робити", — сказав він.

Нагадаємо, 4 березня Мінкульт відреагував на скандал із коміком Щегелем. Як повідомила пресслужба, комік увійшов до складу групи українських артистів, яким дозволили тимчасово виїхати з України за умови обов'язкового повернення.