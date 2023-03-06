"Провокация — работа комика": оскандалившийся стендапер Щегель записал видео с извинениями

По словам юмориста, последнюю "эмоциональную речь", где он называет Украину "цирком с попаянными дебилами", якобы вырвали из контекста. Щегель уверяет, что это была его "гневная и беспомощная реакция" на полученные угрозы.

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Украинский стендапер Андрей Щегель, выехавший в Турцию и оскандалившийся из-за слов о том, что украинские защитники гибнут на войне по собственному выбору, в понедельник, 6 марта, опубликовал в Instagram видео с извинениями.

В частности, комик говорит, что во время интервью с журналистом Романом Скрипиным он имел в виду, что украинцы "сознательно выбирают Украину" и решают бороться за нее против захватчиков.

Он также подчеркивает, что его последнее видеообращение, где он называет Украину "цирком с попаянными дебилами", журналисты якобы вырвали из контекста. При этом Щегель отмечает, что его слова являются лишь "гневной и беспомощной реакцией" на угрозы расправы и убийства, которые он и его близкие стали получать после интервью.

"Я приношу извинения всем, кому скандал с моим участием принес страдания", — сказал Щегель, добавив, что провокация является работой комика.

В то же время юморист считает, что "охота на ведьм" и "поиск врагов" вышли за пределы разумного.

"Я уверяю вас, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее того, кто говорит то, что люди хотят услышать", — добавил стендап-комик.

По его словам, у Украины есть "настоящие враги", и он в их число не входит.

Скандал с Щегелем: что произошло?

Комик Андрей Щегель рассказал в интервью журналисту Роману Скрипину (видео опубликовано 1 марта), что проигнорировал три повестки в военкомат и уехал в Турцию с помощью временного разрешения от Министерства культуры. При этом артист решил остаться за границей. Щегель подчеркнул, что таким образом "реализовал свое право на ох*нную жизнь".

При этом юморист сказал, что украинские защитники гибнут на войне, потому что это их выбор.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят — погибать. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает ужаснейшую трагедию в своей истории и, пожалуй, в мире сейчас", — прокомментировал он.

Заявление Щегеля вызвало резко негативную реакцию у украинской общественности. После этого стендапер записал видео, в котором он обвинил украинцев в том, что они его не поддержали после интервью.

"Украина — е***й цирк с попаянными дебилами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь вообще никакое. Люди — е***ые крысы, которые не могут подумать головой, возразить, поддержать и что-то делать", — сказал он.

Напомним, 4 марта Минкульт отреагировал на скандал с комиком Щегелем. Как сообщила пресс-служба, комик вошел в состав группы украинских артистов, которым разрешили временно выехать из Украины с условием обязательного возвращения.