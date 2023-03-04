Выехал как артист и остался в Турции: Минкульт отреагировал на скандал с комиком Щегелем

Андрей Щегель заявил, что получил три повестки, но является "свободным человеком" и захотел пожить в "комфортной обстановке", поэтом совесть его не мучает.

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Украинский стендап-комик Андрей Щегель спрятался от войны в Турции, куда выехал под предлогом выступлений. Министерство культуры и информационной политики отреагировало на его поступок на официальном сайте.

Как сообщила пресс-служба, комик вошел в состав группы украинских артистов, которым разрешили временно выехать из Украины с условием обоязательного возвращения. Минкульт назвал действия Щегеля назвали "недопустимыми" в условиях военного временя и призвал ужесточить ответственность за нарушение правил выезда призывников из страны.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста", — пишет ведомство. — "Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации личности Андрея Щегеля будет взята под контроль правоохранителей".

Ранее в интервью Роману Скрыпину, опубликованном на YouTube 2 марта, Андрей Щегель признался, что сейчас находится в Турции. Он заявил, что получил от "военкомов" три повестки: две в городе Рахов Закарпатской области и одну в Надворной Ивано-Франковской. Он назвал себя "свободным человеком", который больше не хочет находиться в Украине. Поэтому он обратился в Министерство культуры, подал заявку и выехал из страны под предлогом выступления за рубежом.

"Понял, что мне некомфортно, и что я больше не могу, и нашел для себя способ съ*баться и пожить в комфортной психологической обстановке", — отметил юморист.

Андрей Щегель добавил, что по закону может провести в Турции 90 дней, потом планирует отправиться на два месяца в Албанию, организовать выступления в Европа и на Бали, а потом — пожить в других странах, куда пускают "без документов". Как уверяет комик, его не мучают укоры совести, поскольку он является эгоистом и умеет расставлять приоритет, а кроме того ничем не дорожит в Украине и не рискует репутацией, поскольку не успел ее заработать.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят — гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит, и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории и, пожалуй, в мире сейчас", — прокомментировал он.

В июне 2022 года украинский комик Александр Сас попал в скандал из-за шуток про женщин в ВСУ. Он заявил, будто украинок будут отправлять в "горловые войска", где они смогут высасывать души врагов.