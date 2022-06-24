"Горловые войска": украинский комик угодил в скандал из-за шуток про женщин в ВСУ (видео)

В ходе выступления Александр Сас заявил, что женщинам-военнослужащим в армии не нужны рации, а в воинских частях они "будут собираться по месячным".

Украинский комик, экс-артист студии "Мамахохотала" Александр Сас угодил в сексистский скандал после того, как оскорбил женщин, которые проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины. Видео с его выступлением было опубликовано в Youtube.

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В рамках шоу "Украинская стендап-комедия" Александр Сас решил пошутить над женщинами, которые служат в ВСУ.

"Какие будут войска в женской армии? Первое, что приходит на ум, это горловые войска. Знаете, что они будут делать? Они будут кричать "в атаку", а потом идти с*сать. Всю душу врага… А еще будет подразделение "яжематерей". Девочкам в армии не нужна будет рация. Знаете почему? Они будут по месячным собираться, синхронизоваться по месячным", — заявил экс-артист студии "Мамахохотала" во время своего выступления.

Стендап-комик также высмеял украинских подростков, которые до своего совершеннолетия изъявляют желание вступить в ряды ВСУ.

После волны критики в социальных сетях Александр Сас записал видеообращение, в котором принес извинения за свои шутки над женщинами-военнослужащими. Экс-артист студии "Мамахохотала" заявил, что в ходе выступления затронул больную тему, но не хотел оскорблять украинцев.

"Плохо шучу, плохой день, плохие шутки. Просто извиняюсь. Я не хотел этого, не хотел вас обидеть. Мне показалось, что это будет смешно. Честно говорю, я не дума, что это может так повлиять на людей и что будет такой резонанс. Извиняюсь… ", — добавил стендап-комик в своем видеообращении.

Внимание, видео 18+. Присутствует нецензурная лексика!

[ + – ] Комик Александр Сас угодил в скандал из-за сексистских шуток про женщин в ВСУ

Александр Сас — украинский стендап-комик, бывший артист студии "Мамахохотала" и экс-участник российского проекта "Камеди Баттл". Александр Сас также принимал участие в шоу "Рассмеши комика", в котором жюри представляли Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. В данный момент артист выступает в жанре стендап и принимает заказы на проведение мероприятий.

Напомним, ранее член украинского жюри "Евровидение-2022" Ирина Федишин угодила в скандал из-за гомофобных заявлений. Артистка назвала представителей ЛГБТ-сообщества, выступавших на европейском песенном конкурсе, грешниками и заявила, что им "придется отвечать перед Богом".

Также сообщалось, что под зданием Офиса президента активистка Femen устроила обнаженную акцию из-за воинского учета для женщин.