"Это большой грех": член украинского жюри "Евровидения" Федишин сделала гомофобное заявление

Исполнительница считает представителей ЛГБТ-сообщества грешниками, которым, как и другим людям, придется "отвечать перед Богом".

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Певица, член украинского жюри "Евровидения-2022" Ирина Федишин выступила против открытых представителей ЛГБТ-сообщества, которые выступали на песенном конкурсе. Заявление исполнительница сделала в интервью журналистке Алине Доротюк.

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По ее словам, во время некоторых выступлений на конкурсе "Евровидение-2022" ей приходилось абстрагироваться, поскольку она считает "грешниками" представителей ЛГБТ-сообщества.

"Я это не понимаю. ЛГБТ-сообщество для меня это большой грех, но я это не осуждаю, потому что это их жизнь. Если вам это нравится — мы все будем перед Богом. Я духовный человек и я четко знаю, что это — большой грех. Но каждый делает свои выводы, все грешат. Вам нравится себя разрушать — разрушайте", — подчеркнула Федишин во время интервью.

Собеседница попыталась апеллировать и напомнила певице, что "Евровидение" является конкурсом, который пропагандирует толерантное отношение к представителям сексуальных меньшинств, на что исполнительница заявила: "Я абстрагировалась".

Также Ирина Федишин заявила, что ей было тяжело смотреть на выступления открытых представителей ЛГБТ-сообщества. Помимо этого, исполнительница попыталась объяснить, почему она отдала отдала 10 место Польше на песенном конкурсе. По словам Ирины Федишин, она голосовала за искусство и не собиралась принимать участие в политическом шоу.

На видео — с 13:00.

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Напомним, после грандфинала "Евровидения-2022", в котором победила группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania", члены украинского жюри начали оправдываться за низкую оценку для представителя Польши. Судьи утверждали, что процедура голосования проходила под присмотром юриста, а за ноль баллов для исполнителя OCHMAN никаких преференций и поощрений никто не получал.

Позже певица Ирина Федишин, которая также входила в состав украинского жюри на "Евровидение-2022", объяснила, почему польский музыкант получил такую низкую оценку. По ее словам, система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы Польше.