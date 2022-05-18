"Це великий гріх": член українського журі "Євробачення" Федишин зробила гомофобну заяву

Виконавиця вважає представників ЛГБТ-спільноти грішниками, яким, як і іншим людям, доведеться "відповідати перед Богом".

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Співачка, член українського журі "Євробачення-2022" Ірина Федишин виступила проти відкритих представників ЛГБТ-спільноти, які виступали на пісенному конкурсі. Заяву виконавиця зробила в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

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За її словами, під час деяких виступів на конкурсі "Євробачення-2022" їй доводилося абстрагуватись, оскільки вона вважає "грішниками" представників ЛГБТ-спільноти.

"Я це не розумію. ЛГБТ-спільнота для мене це великий гріх, але я це не засуджую, бо це їхнє життя. Якщо вам це подобається — ми всі будемо перед Богом. Я духовна людина і я чітко знаю, що це — великий гріх. Але кожен робить свої висновки, всі грішать. Вам подобається руйнувати себе — руйнуйте", — наголосила Федишин під час інтерв'ю.

Співрозмовниця спробувала апелювати та нагадала співачці, що "Євробачення" є конкурсом, який пропагує толерантне ставлення до представників сексуальних меншин, на що виконавиця заявила: "Я абстрагувалася".

Також Ірина Федишин заявила, що їй важко було дивитися на виступи відкритих представників ЛГБТ-спільноти. Крім того, виконавиця спробувала пояснити, чому вона віддала 10 місце Польщі на пісенному конкурсі. За словами Ірини Федишин, вона голосувала за мистецтво та не збиралася брати участь у політичному шоу.

На відео — з 13:00.

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Нагадаємо, після гранд-фіналу "Євробачення-2022", в якому переміг гурт Kalush Orchestra з композицією "Stefania", члени українського журі почали виправдовуватися за низьку оцінку для представника Польщі. Судді стверджували, що процедура голосування проходила під наглядом юриста, а за нуль балів для виконавця OCHMAN жодних преференцій та заохочень ніхто не отримував.

Згодом співачка Ірина Федишин, яка також входила до складу українського журі на "Євробачення-2022", пояснила, чому польський музикант отримав таку низьку оцінку. За її словами, система оцінювання дала збій та неправильно виставила бали Польщі.