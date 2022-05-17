Нуль балів Польщі. Ірина Федишин назвала нову причину низької оцінки від України

Скандал навколо оцінювання польського учасника українським журі набирає все більших обертів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська співачка Ірина Федишин, яка входить до складу національного журі від України на "Євробаченні", назвала нову причину низького балу сусідській Польщі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами артистки, стався збій в системі, тому насправді українське журі поставило представнику від Польщі Ochman більше балів.

"Журі не має права оцінювати учасників на основі політичних чи національних критеріїв. Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно з цим документом, давайте відкинемо політику, і просто будемо відвертими", — зазначила Ірина, додавши, що загалом Польща отримала 46 балів від усіх країн Європи.

[ + – ] Ірина Федишин назвала нову причину нуля для Польщі

"Журі усієї Європи теж некомпетентне?" — поставила риторичне запитання співачка у відповідь на бунт українців у соцмережах та звинувачування українського журі.

Зокрема Федишин назвала нову причину низького балу для Польщі.

[ + – ] Виступ польського представника на Євробаченні-2022

"Щойно до мене дійшла інформація, що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів", — зазначила Ірина, яка раніше, попри заборону та можливість штрафу, опублікувала бланк свого голосування, на якому артистка віддала Польщі 10 балів.

Нагадаємо, члени українського журі почали виправдовуватися за нуль балів для Польщі на "Євробаченні-2022" після хвилі бунту у соцмережах. Тим часом українці за допомогою СМС-голосування віддали полякам рекордні 12 балів.

Також Фокус писав про ймовірну помилку в голосуванні Грузії та Азербайджану за українських виконавців. За словами представників країн, вони віддали по 12 балів для Kalush Orchestra.