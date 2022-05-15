"Євробачення-2022": Грузія та Азербайджан заявили про помилку в голосуванні за Kalush Orchestra (фото)

Організатори оголосили, що журі з Грузії та Азербайджану віддали найвищий бал Великобританії, а Україна – лише 6 балів". Самі члени журі запевняють, що присуджували Kalush Orchestra по 12 балів.

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Національне журі Грузії поставило найвищу оцінку 12 балів українській групі Kalush Orchestra під час голосування за переможців конкурсу "Євробачення-2022". Про це повідомило агентство "Новини-Грузія" з посиланням на нотаріально засвідчений документ, надісланий організаторам конкурсу.

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Інформація про голосування на сайті конкурсу вказує на те, що найвищий бал грузинського журі дістався Великобританії, яка посіла друге місце. Україні дісталося 6 балів. Грузинські глядачі віддали Kalush Orchestra 12 балів.

[ + – ] Результати голосування за учасників "Євробачення-2022"

"У своїй заяві громадський мовник Грузії стверджує, що національне журі віддало групі з України перше місце та 12 балів", — зазначило агентство.

Оцінки журі Грузії оголошував один із керівників конкурсу Мартін Остердаль. Видно, що на таблиці з балами Україна здобула 6 балів, 1-е місце віддали Великобританії.

[ + – ] Оцінки журі Грузії на "Євробаченні-2022"

Грузинський громадський мовник уточнить деталі інциденту з організаторами конкурсу "Євробачення-2022" та вже привітав Україну із заслуженою перемогою.

"Євробачення-2022" – оцінка Kalush в Азербайджані

Азербайджанський портал 1news.az помітив схожу ситуацію з голосуванням. У прямому ефірі оголошувалися голоси журі і, коли черга дійшла до Азербайджану, через технічні неполадки результати оголошувала не телеведуча Нармін Салманова, а представник Європейського мовного союзу.

"В ефірі було заявлено, що 12 балів від Азербайджану отримує Великобританія, а інші бали розподілилися так: Італія — 10 балів, Швеція — 8 балів, Португалія — 7 балів, Україна — 6 балів, Іспанія — 5 балів, Нідерланди — 4 бали, Греція – 3 бали, Польща – 2 бали та Франція – 1 бал”, – зазначили журналісти.

[ + – ] Оцінки журі Азербайджану на "Євробаченні-2022"

Після завершення Євробачення прямий ефір азербайджанського мовника ITV продовжився програмою Sabaha saxlamayaq, де обговорювали результати голосування. Салманова здивувалась, коли побачила на екрані таблицю з результатами голосування Азербайджану. За її словами, вони виявилися неправдивими.

Телеведуча сказала, що Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великій Британії. Технічних проблем із виходом в ефір в азербайджанського каналу не було. Салманова зазначила, що з цим випадком розбираються.

Керівниця програми Sabaha saxlamayaq Фаріда Расулова підтвердила голосування Азербайджану на користь України.

"Євробачення-2022" – Київ поставив Польщі 0 балів

Членкиня суддівської колегії конкурсу "Євробачення-2022" від України Ірина Федишин була здивована тим, що співак із Польщі Ochman отримав від Києва 0 балів. Польські судді поставили групі Kalush 12 балів.

"Незважаючи на те, що не можна оприлюднити голоси і за це можна бути оштрафованою, я публікую фото своєї анкети, де видно, скільки балів отримала Польща особисто від мене. Ми щиро вдячні польському уряду та народу за все, що вони для нас роблять: надають притулки для жінок і дітей передають неймовірно велику гуманітарну допомогу й усіляко підтримують Україну. Це неоціненно. Мені шкода, що так вийшло. Не знаю, як голосували інші, мої бали для Польщі – 10", — написала Федишин.

За результати київського голосування вибачився лідер українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.

"Хотів вибачитися за те, що недооцінював Євробачення і, з деяких причин, відмовився стати членом або головою журі. Це сталося ще задовго до війни. Тепер соромно. Вибачте, брати поляки та литовці. Ви не були гіршими, на відміну від деяких членів журі. Але вдячний народ України підтримує вас. Так буде завжди", — зауважив співак.

Поляк Ochman виконав на "Євробаченні" пісню River. Він посів 12 місце, набравши 151 бал. Українські телеглядачі оцінили його виступ у максимальні 12 балів.

Гурт Kalush Orchestra 14 травня переміг на конкурсі "Євробачення-2022". Українцям вдалося набрати 631 бал, глядачі віддали за них 439 балів, а судді – 192. У результаті суддівського голосування Україна посіла 4 місце, але голосування глядачів забезпечило українцям перемогу.

Учасники Kalush Orchestra зі сцени закликали світ урятувати Маріуполь та українських військових, які тримають оборону на "Азовсталі". 15 травня Kalush Orchestra презентувала офіційний кліп на пісню Stefania, з якою вони виграли "Євробачення-2022".