"Евровидение-2022": Грузия и Азербайджан заявили об ошибке в голосовании за Kalush Orchestra (фото)

Организаторы объявили, что жюри из Грузии и Азербайджана отдали наивысшие баллы Великобритании, а Украине – лишь по 6 баллов. Сами члены жюри уверяют, что присуждали Kalush Orchestra по 12 баллов.

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Национальное жюри Грузии поставило высшую оценку 12 баллов украинской группе Kalush Orchestra при голосовании за победителей конкурса "Евровидение-2022". Об этом сообщило агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса.

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Информация о голосовании на сайте конкурса указывает, что наивысший бал грузинского жюри достался Великобритании, которая заняла второе место. Украине досталось 6 баллов. Грузинские зрители отдали Kalush Orchestra 12 баллов.

[ + – ] Результаты голосования за участников "Евровидение-2022"

"В своем заявлении общественный вещатель Грузии утверждает, что национальное жюри отдало группе из Украины первое место и 12 баллов", – отметило агентство.

Оценки жюри Грузии объявлял один из руководителей конкурса Мартин Остердаль. Видно, что на таблице с баллами Украина получила 6 баллов, 1-е место отдали Великобритании.

[ + – ] Оценки жюри Грузии на "Евровидении-2022"

Грузинский общественный вещатель уточнит детали инцидента с организаторами конкурса "Евровидение-2022" и уже поздравил Украину с заслуженной победой.

"Евровидение-2022" – оценка Kalush в Азербайджане

Азербайджанский портал 1news.az заметил схожую ситуацию с голосованием. В прямом эфире объявлялись голоса жюри и когда очередь дошла до Азербайджана, из-за технических неполадок результаты объявляла не телеведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского вещательного союза.

"В эфире было заявлено, что 12 баллов от Азербайджана получает Великобритания, а другие баллы распределились следующим образом: Италия — 10 баллов, Швеция — 8 баллов, Португалия — 7 баллов, Украина — 6 баллов, Испания — 5 баллов, Нидерланды — 4 балла, Греция — 3 балла, Польша — 2 балла и Франция — 1 балл", – отметили журналисты.

[ + – ] Оценки жюри Азербайджана на "Евровидении-2022"

После завершения "Евровидения" прямой эфир азербайджанского вещателя ITV продолжился программой Sabaha saxlamayaq, где обсуждали результаты голосования. Салманова удивилась, когда увидела на экране таблицу с результатами голосования Азербайджана. По ее словам, они оказались неправдивы.

Телеведущая сказала, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Технических проблем с выходом в эфир у азербайджанского канала не было. Салманова отметила, что с этим случаем разбираются.

Руководитель программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова подтвердила голосование Азербайджана в пользу Украины.

"Евровидение-2022" – Киев поставил Польше 0 баллов

Член судейской коллегии конкурса "Евровидение-2022" от Украины Ирина Федишин была удивлена тем, что певец из Польши Ochman получил от Киева 0 баллов. Польские судьи поставили группе Kalush 12 баллов.

"Несмотря на то, что нельзя обнародовать голоса и за это можно быть оштрафованной, я публикую фото своей анкеты, где видно, сколько баллов получила Польша лично от меня. Мы искренне благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают: предоставляют убежища для женщин и детей, передают невероятно большую гуманитарную помощь и всячески поддерживают Украину. Это неоценимо. Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10", — написала Федишин.

За результаты киевского голосования извинился лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

"Хотел принести извинения за то, что недооценивал Евровидение и, по некоторым причинам, отказался стать членом или председателем жюри. Это произошло еще задолго до войны. Теперь стыдно. Извините, братья поляки и литовцы. Вы не были худшими, в отличие от некоторых членов жюри. Но благодарный народ Украины поддерживает вас. Так будет всегда", — заметил певец.

Поляк Ochman исполнил на "Евровидении" песню River. Он занял 12 место, набрав 151 балл. Украинские телезрители оценили его выступление в максимальные 12 баллов.

Группа Kalush Orchestra 14 мая победила на конкурсе "Евровидение-2022". Украинцам удалось набрать 631 балл, зрители отдали за них 439 баллов, а судьи – 192. В результате судейского голосования Украина заняла 4-е место, но голосование зрителей обеспечило украинцам победу.

Участники Kalush Orchestra со сцены призывали мир спасти Мариуполь и украинских военных, которые держат оборону на "Азовстали". 15 мая Kalush Orchestra презентовала официальный клип на песню Stefania, с которой они выиграли "Евровидение-2022".