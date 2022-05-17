Ноль баллов Польше. Ирина Федишин назвала новую причину низкой оценки от Украины

Скандал вокруг оценки польского участника украинским жюри набирает все большие обороты.

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Украинская певица Ирина Федишин, входящая в состав национального жюри от Украины на "Евровидении", назвала новую причину низкого балла Польше.

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По словам артистки, случился сбой в системе, поэтому на самом деле украинское жюри поставило представителю от Польши Ochman больше баллов.

"Жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Я понимаю, что для всех это не аргумент. Но это все же документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику, и просто будем откровенны", — отметила Ирина, добавив, что в целом Польша получила 46 баллов от всех стран Европы.

[ + – ] Ирина Федишин назвала новую причину нуля Польше

"Жюри всей Европы тоже некомпетентное?" — задала риторический вопрос певица в ответ на бунт украинцев в соцсетях и обвинение украинского жюри.

В частности, Федишин назвала новую причину низкого балла Польше.

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"Только что до меня дошла информация, что система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы Польше от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", — отметила Ирина, которая раньше, несмотря на запрет и возможность штрафа, опубликовала бланк своего голосования, на котором артистка отдала Польше 10 баллов.

Напомним, члены украинского жюри начали оправдываться за ноль баллов Польше на Евровидении-2022 после волны бунта в соцсетях. Тем временем, украинцы с помощью СМС-голосования отдали полякам рекордные 12 баллов.

Также Фокус писал о возможной ошибке в голосовании Грузии и Азербайджана за украинских исполнителей. По словам представителей стран, они отдали по 12 баллов для Kalush Orchestra.