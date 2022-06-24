"Горлові війська": український комік потрапив у скандал через жарти про жінок у ЗСУ (відео)

У процесі виступу Олександр Сас заявив, що жінкам-військовослужбовцям в армії не потрібні рації, а у військових частинах вони "збиратимуться по місячних".

Український комік, ексартист студії "Мамахохотала" Олександр Сас потрапив у сексистський скандал після того, як образив жінок, які проходять службу в лавах Збройних сил України. Відео з його виступом було опубліковано в Youtube.

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У межах шоу "Українська стендап-комедія" Олександр Сас вирішив пожартувати із жінок, які служать у ЗСУ.

"Які будуть війська в жіночій армії? Перше, що спадає на думку, це горлові війська. Знаєте, що вони робитимуть? Вони будуть кричати "в атаку", а потім йти с*сати. Усю душу ворога… А ще буде підрозділ "яжматерів". Дівчаткам в армії не потрібна буде рація. Знаєте чому? Вони по місячних збиратимуться, синхронізуватимуться по місячних", — заявив ексартист студії "Мамахохотала" під час свого виступу.

Стендап-комік також висміяв українських підлітків, які до свого повноліття проявляють бажання вступити до лав ЗСУ.

Після хвилі критики в соціальних мережах Олександр Сас записав відеозвернення, в якому вибачився за свої жарти над жінками-військовослужбовцями. Ексартист студії "Мамахохотала" заявив, що під час виступу торкнувся болісної теми, але не хотів ображати українців.

"Погано жартую, поганий день, погані жарти. Просто перепрошую. Я не хотів цього, не хотів вас образити. Мені здалося, що це буде смішно. Чесно кажу, я не думаю, що це може так вплинути на людей і що буде такий резонанс" "Вибачте ще раз…" — додав стендап-комік у своєму відеозверненні.

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[ + – ] Комік Олександр Сас потрапив у скандал через сексистські жарти про жінок у ЗСУ

Олександр Сас — український стендап-комік, колишній артист студії "Мамахохотала" та ексучасник російського проєкту "Камеди Баттл". Олександр Сас також брав участь у шоу "Розсміши коміка", в якому журі представляли Володимир Зеленський та Євген Кошовий. Наразі артист виступає у жанрі стендап і приймає замовлення на проведення заходів.

Нагадаємо, раніше членкиня українського журі "Євробачення-2022" Ірина Федишин потрапила у скандал через гомофобні заяви. Артистка назвала представників ЛГБТ-спільноти, які виступали на європейському пісенному конкурсі, грішниками і заявила, що їм "доведеться відповідати перед Богом".

Також повідомлялося, що під будівлею Офісу президента активістка Femen влаштувала оголену акцію через військовий облік для жінок.